Астрологи составили рейтинг жен по знаку зодиака

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Виолетта Комаровская
Фото: unsplash.com
Перед тем, как связать свою жизнь с тем или иным человеком, важно понять его базовые черты характера. Ведь они, в том числе, непосредственно повлияют на качество семейной жизни. Астрологи составили рейтинг жен по знакам зодиака, пишет Slovofraza. Узнайте, с кем жизнь может стать похожей на сказку, а где придется поработать над созданием уютного семейного гнездышка вместе.
Скорпион - 12 место
Очень красивая, умная и при этом строптивая женщина. Такую придется укрощать каждый день. А если в какой-то момент мужчина решит прекратить борьбу, она просто поменяет его на другого.
Рыбы - 11 место
Жизнь с женщиной Рыбой может быть вполне комфортной. Но содержать такую супругу очень дорого. Как только закончатся деньги мужа, закончится и ее милое поведение и хорошее настроение.
Лев - 10 место
Такая женщина любит богатство и внимание. Если она не получает хотя бы чего-то из этого, то, вполне, может превратить жизнь своего супруга в ад.
Стрелец - 9 место
В браке с такой женщиной придется привыкнуть к тому, что во всем и везде она будет требовать повиновения и послушания. Как она сказала, так тому и быть.
Близнецы - 8 место
Эти женщины могут быть опасны своей проницательностью. Они сразу же видят мужчину насквозь и могут воспользоваться его слабостями, если им это понадобится.
Овен - 7 место
Жить с женщиной-Овном - это как жить на вулкане. Они непредсказуемы и тщеславны. Однако, вместе с тем, очень преданы и умеют любить по-настоящему.
Весы - 6 место
В данном случае придется сыграть в лотерею. В жены либо достанется либо женщина-мечта - нежная и хозяйственная, - либо настоящая нервная истеричка.
Дева - 5 место
Выбрав в жены Деву, мужчина получит еще и лучшего друга. С такой можно смотреть в одну сторону. Правда, в какую именно, супруга выберет, скорее всего, сама.
Телец - 4 место
На таких женщинах стоит жениться, не задумываясь. Они умеют вдохновлять мужчину на подвиги и превращать раздолбаев во, вполне себе, успешных мужчин. С женами Тельцами весело, но порой очень экстремально.
Козерог - 3 место
Такие женщины знают секрет семейного счастья. Они уверены, что найдут идеального мужчину, только если сами станут идеальными женщинами.
Водолей - 2 место
Женщины-Водолеи во всем стремятся к гармонии. И семейная жизнь - не исключение. Главное - дать им немного свободы.
Рак - 1 место
Такую женщину заполучить в жены не так то и просто. Но если получится, то мужчина окажется в настоящей сказке. Жена - умница, красавица да еще и прекрасная хозяйка. Для нее семья - главное богатство. Поэтому она сделает все, чтобы это богатство сберечь и приумножить.
Ну как, согласны с такими характеристиками?
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