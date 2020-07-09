Астрологи составили рейтинг жен по знаку зодиака

Фото: unsplash.com

Перед тем, как связать свою жизнь с тем или иным человеком, важно понять его базовые черты характера. Ведь они, в том числе, непосредственно повлияют на качество семейной жизни. Астрологи составили рейтинг жен по знакам зодиака, пишет Slovofraza. Узнайте, с кем жизнь может стать похожей на сказку, а где придется поработать над созданием уютного семейного гнездышка вместе.

Скорпион - 12 место

Очень красивая, умная и при этом строптивая женщина. Такую придется укрощать каждый день. А если в какой-то момент мужчина решит прекратить борьбу, она просто поменяет его на другого.

Рыбы - 11 место

Жизнь с женщиной Рыбой может быть вполне комфортной. Но содержать такую супругу очень дорого. Как только закончатся деньги мужа, закончится и ее милое поведение и хорошее настроение.

Лев - 10 место

Такая женщина любит богатство и внимание. Если она не получает хотя бы чего-то из этого, то, вполне, может превратить жизнь своего супруга в ад.

Стрелец - 9 место

В браке с такой женщиной придется привыкнуть к тому, что во всем и везде она будет требовать повиновения и послушания. Как она сказала, так тому и быть.

Близнецы - 8 место

Эти женщины могут быть опасны своей проницательностью. Они сразу же видят мужчину насквозь и могут воспользоваться его слабостями, если им это понадобится.

Овен - 7 место

Жить с женщиной-Овном - это как жить на вулкане. Они непредсказуемы и тщеславны. Однако, вместе с тем, очень преданы и умеют любить по-настоящему.

Весы - 6 место

В данном случае придется сыграть в лотерею. В жены либо достанется либо женщина-мечта - нежная и хозяйственная, - либо настоящая нервная истеричка.

Дева - 5 место

Выбрав в жены Деву, мужчина получит еще и лучшего друга. С такой можно смотреть в одну сторону. Правда, в какую именно, супруга выберет, скорее всего, сама.

Телец - 4 место

На таких женщинах стоит жениться, не задумываясь. Они умеют вдохновлять мужчину на подвиги и превращать раздолбаев во, вполне себе, успешных мужчин. С женами Тельцами весело, но порой очень экстремально.

Козерог - 3 место

Такие женщины знают секрет семейного счастья. Они уверены, что найдут идеального мужчину, только если сами станут идеальными женщинами.

Водолей - 2 место

Женщины-Водолеи во всем стремятся к гармонии. И семейная жизнь - не исключение. Главное - дать им немного свободы.

Рак - 1 место

Такую женщину заполучить в жены не так то и просто. Но если получится, то мужчина окажется в настоящей сказке. Жена - умница, красавица да еще и прекрасная хозяйка. Для нее семья - главное богатство. Поэтому она сделает все, чтобы это богатство сберечь и приумножить.

Ну как, согласны с такими характеристиками?

Ранее "Комментарии" также писали о том, у представителей каких знаков зодиака в июле начнется белая полоса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!