Сентябрьское полнолуние: что запрещено делать в этот день

Уже сегодня, 2 сентября, жители Земли почувствуют на себе влияние полной Луны. В этот период возможны проблемы со здоровьем и концентрацией внимания, пишет "Униан".

Полнолуние в этот раз выпало на период, когда Луна находится в Рыбах, а вот Солнце остается в знаке Девы. Такое сочетание поможет обрести смысл во всех ваших начинаниях и вложить в проекты душу. Энергия Девы поспособствует развитию выдержки и упорства, которые понадобятся в построении и реализации долгосрочных планов.

Полнолуние. Фото: Podrobnosti.ua

Наиболее мощным влияние полнолуния будет с 08:23 утра. В этот момент энергия спутника Земли будет самой чистой и сильной. Возможны некоторые проблемы со здоровьем. Например, могут напомнить о себе хронические заболевания или же душевные расстройства. В период полнолуния люди становятся более импульсивными, у них проявляются негативные стороны характера.

Сентябрьское полнолуние можно использовать для сбора и заготовки лечебных трав. Сейчас они обладают максимальными целебными свойствами. Также этот период можно посвятить решению финансовых вопросов. Все, что касается вложения денег, не будет вызывать особых затруднений. Если давно планировали путешествие, то сейчас настал самый благоприятный момент, чтобы воплотить планы в жизнь.

А вот от любого интеллектуального труда, который требует максимальной концентрации внимания, астрологи сейчас рекомендуют отказаться. Сконцентрироваться на чем-либо вам будет очень сложно. А проекты, требующие конкретики, заберут много энергии, но так и не воплотятся в реальность.

Ранее "Комменатрии" рассказывали о том, кому звезды обещают прибыль уже в первые дни сентября.

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