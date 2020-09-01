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Главная Новости Досуг психология Прилив денег: астролог рассказал, кого ждет прибыль в первые дни сентября
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Прилив денег: астролог рассказал, кого ждет прибыль в первые дни сентября

Чтобы заработать денег, этим знакам зодиака совсем не придется напрягаться - деньги сами потекут им в руки

сегодня, 03:35
Автор:

Виолетта Комаровская

Уже первые дни сентября принесут Тельцам, Овнам и Рыбам неплохую прибыль. Финансовая удача будет с ними до конца недели. При этом прилагать особых усилий этим знакам зодиака не придется, рассказал астролог Павел Глоба изданию "МК". 

Телец

Прилив денег: астролог рассказал, кого ждет прибыль в первые дни сентября

Финансовый гороскоп. Фото: finance.tut.by

Тельцы много и усердно работали, а значит свой финансовый подарок они заслужили. Денежный поток, который откроется в понедельник-вторник, не прекратиться до конца недели. Тельцам стоит воспользоваться этой ситуацией. Наконец-то они могут позволить себе отложить работу немного в сторону и устроить себе небольшой отдых или же полноценный отпуск. 

Дева

О старательных Девах звезды также позаботились. На этой неделе они окажутся на гребне успеха. Судьба будет к ним щедра как никогда. Именно от денег сейчас будет зависеть счастье представителей этого знака зодиака, а их будет с избытком. 

Рыбы

Наконец-то праздник пришел и на улицу Рыб. В последнее время их постоянно преследовали мелкие финансовые проблемы. Многие уже сдались бы на их месте, но только не Рыбы. Представители этого знака были настроены оптимистично, и судьба вознаградит их за это. Самое главное теперь не забыть поблагодарить Вселенную за щедрость. 

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