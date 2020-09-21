Семья или друзья: с кем люди чувствуют себя счастливее

Американские эксперты в ходе нового исследования выяснили, что для счастья людям необязательно находиться в отношениях и иметь детей. Такую информацию предоставило издание Scince Daily.

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Принято считать, что семья - одно из главных условий для счастливой жизни. Но результаты нового эксперимента, который проходил под руководством психолога Натана Хадсона, свидетельствует о другом.

В исследовании приняло участие 400 участников, которых попросили вспомнить, какие эмоции они испытывали, чем занимались и как оценивали свой уровень счастья при общении с родными и своими друзьями. За каждой эмоцией была закреплена оценка. И результаты эксперимента показали, что более счастливыми люди становятся рядом с друзьями.

Эксперты объясняют такой показатель тем, что с друзьями человек занимается более приятными делами, получает какие-то новые знание и опыт. В то время как с семьей он проводит время за уборкой и другими домашними делами. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изменить курс общения с членами семьи.

Руководитель эксперимента утверждает, что семейные отношения должны строиться не только на домашних хлопотах и уходом за детьми, но и на совместном отдыхе, хобби, которые будут повышать уровень счастья.

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