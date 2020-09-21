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Главная Новости Досуг психология Семья или друзья: с кем люди чувствуют себя счастливее
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Семья или друзья: с кем люди чувствуют себя счастливее

Стало известно, от чего повышается уровень счастья

сегодня, 12:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Американские эксперты в ходе нового исследования выяснили, что для счастья людям необязательно находиться в отношениях и иметь детей. Такую информацию предоставило издание Scince Daily.

Семья или друзья: с кем люди чувствуют себя счастливее

Shutterstock

Принято считать, что семья - одно из главных условий для счастливой жизни. Но результаты нового эксперимента, который проходил под руководством психолога Натана Хадсона, свидетельствует о другом. 

В исследовании приняло участие 400 участников, которых попросили вспомнить, какие эмоции они испытывали, чем занимались и как оценивали свой уровень счастья при общении с родными и своими друзьями. За каждой эмоцией была закреплена оценка. И результаты эксперимента показали, что более счастливыми люди становятся рядом с друзьями. 

Эксперты объясняют такой показатель тем, что с друзьями человек занимается более приятными делами, получает какие-то новые знание и опыт. В то время как с семьей он проводит время за уборкой и другими домашними делами. Цель этого исследования состояла в том, чтобы изменить курс общения с членами семьи. 

Руководитель эксперимента утверждает, что семейные отношения должны строиться не только на домашних хлопотах и уходом за детьми, но и на совместном отдыхе, хобби, которые будут повышать уровень счастья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты делают нас счастливее.


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