Семь основных признаков расстройства психики - когда есть причина показаться врачу

Порой люди сталкиваются с изменениями в своем поведении либо в поведении близкого им человека – например, компанейский человек вдруг стал избегать людей, мучится бессонницей по ночам либо отказывается от еды. Иногда это может быть временным сбоем в работе организма, но, в то же время, это может свидетельствовать о наличии расстройств психики. Симптомы стоит игнорировать, ведь они могут обернуться весьма неприятными последствиями. О признаках психического расстройства пишет newsyou.info.

Фото: iz.ru

Одним из таких симптомов может быть постоянное чувство беспокойства и тревоги. Головные боли, спазмы, неспособность сосредоточиться, диарея, учащенное сердцебиение и одышка могут стать спутниками упомянутого чувства.

Депрессия является вторым признаком расстройства психики. Если человек вдруг стал равнодушен к прежде радующим его увлечениям, учебе, работе и жизни в целом — все это может свидетельствовать о развитии недуга. Резкие смены настроения — уход от полного позитивизма в глубокий негатив также должны насторожить.

Желательно проконсультироваться с узкими специалистами и при расстройстве сна. Как известно, взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов в сутки. Отклонение от нормы — бессонница, либо, наоборот, постоянное желание побыть в постели — свидетельствуют о патологическом состоянии организма.

В случае беспричинного изменения аппетита или даже веса также стоит задуматься о посещении врача – иногда переедание либо отказ от пищи могут говорить о депрессии или расстройстве пищевого поведения.

Ранее "Комментарии" писали о том, что ученые выяснили, какие мужчины изменяют чаще всего.





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