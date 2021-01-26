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Самые опасные дни февраля: прогноз астролога

В феврале испытаниям подвергнутся как личные, так и профессиональные качества людей

сегодня, 14:13
Автор:

Любовь Блажко

Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях рассказала, в какие дни февраля следует быть осторожными и к чему нужно быть готовыми. 

Самые опасные дни февраля: прогноз астролога

Самые опасные дни февраля. Фото: pixabay

1 февраля – день, когда может произойти все, что угодно. Особенно это касается личных отношений. 

6 февраля – критический день для отношений с партнером. Внезапно чувства могут охладеть и резко захочется остаться одному. 

7 февраля возможны проблемы и конфликты, но ситуация в скором времени сможет наладиться. 

8 февраля благоприятный день для завершения старых дел или возобновления отношений. 

10 февраля следует сохранять осторожность на дороге, с предметами и техникой. В общении с другими также не стоит провоцировать конфликт. 

11 февраля принесет взволнованное и приподнятое настроение. 

13 февраля благоприятный день для новых знакомств и интересного общения. 

14 февраля – хороший день для улаживания конфликтов и совершения важных и ответственных дел. 

15-16 февраля день может быть полон препятствий и задержек во всех делах. 

18 февраля принесет возможность взглянуть на проблемы под совершенно другим углом. 

19 февраля возможна сильная раздражительность и несдержанность, что может стать причиной конфликта. 

21 февраля наступает период, когда будет легче раскрыть свой потенциал и получить желаемое. 

24-26 февраля благоприятные дни для новых начинаний и свершений. 

25 февраля возникнет сильное желание дарить близким свою любовь. Также в этот день может произойти то, чего вы совсем не ожидали. 

Как сообщало издание "Комментарии", прогноз астролога на следующий месяц. Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.


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Источник: https://www.facebook.com/MarinaSokolovaAstrolog
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