Самые опасные дни февраля: прогноз астролога

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Любовь Блажко
Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях рассказала, в какие дни февраля следует быть осторожными и к чему нужно быть готовыми.
Самые опасные дни февраля. Фото: pixabay
1 февраля – день, когда может произойти все, что угодно. Особенно это касается личных отношений.
6 февраля – критический день для отношений с партнером. Внезапно чувства могут охладеть и резко захочется остаться одному.
7 февраля возможны проблемы и конфликты, но ситуация в скором времени сможет наладиться.
8 февраля благоприятный день для завершения старых дел или возобновления отношений.
10 февраля следует сохранять осторожность на дороге, с предметами и техникой. В общении с другими также не стоит провоцировать конфликт.
11 февраля принесет взволнованное и приподнятое настроение.
13 февраля благоприятный день для новых знакомств и интересного общения.
14 февраля – хороший день для улаживания конфликтов и совершения важных и ответственных дел.
15-16 февраля день может быть полон препятствий и задержек во всех делах.
18 февраля принесет возможность взглянуть на проблемы под совершенно другим углом.
19 февраля возможна сильная раздражительность и несдержанность, что может стать причиной конфликта.
21 февраля наступает период, когда будет легче раскрыть свой потенциал и получить желаемое.
24-26 февраля благоприятные дни для новых начинаний и свершений.
25 февраля возникнет сильное желание дарить близким свою любовь. Также в этот день может произойти то, чего вы совсем не ожидали.
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