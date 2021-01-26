Самые опасные дни февраля: прогноз астролога

Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях рассказала, в какие дни февраля следует быть осторожными и к чему нужно быть готовыми.

Самые опасные дни февраля. Фото: pixabay

1 февраля – день, когда может произойти все, что угодно. Особенно это касается личных отношений.

6 февраля – критический день для отношений с партнером. Внезапно чувства могут охладеть и резко захочется остаться одному.

7 февраля возможны проблемы и конфликты, но ситуация в скором времени сможет наладиться.

8 февраля благоприятный день для завершения старых дел или возобновления отношений.

10 февраля следует сохранять осторожность на дороге, с предметами и техникой. В общении с другими также не стоит провоцировать конфликт.

11 февраля принесет взволнованное и приподнятое настроение.

13 февраля благоприятный день для новых знакомств и интересного общения.

14 февраля – хороший день для улаживания конфликтов и совершения важных и ответственных дел.

15-16 февраля день может быть полон препятствий и задержек во всех делах.

18 февраля принесет возможность взглянуть на проблемы под совершенно другим углом.

19 февраля возможна сильная раздражительность и несдержанность, что может стать причиной конфликта.

21 февраля наступает период, когда будет легче раскрыть свой потенциал и получить желаемое.

24-26 февраля благоприятные дни для новых начинаний и свершений.

25 февраля возникнет сильное желание дарить близким свою любовь. Также в этот день может произойти то, чего вы совсем не ожидали.

Как сообщало издание "Комментарии", прогноз астролога на следующий месяц. Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.

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