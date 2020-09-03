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Главная Новости Досуг психология Роковые женщины: астрологи назвали знаки зодиака, которые способные покорить любого мужчину
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Роковые женщины: астрологи назвали знаки зодиака, которые способные покорить любого мужчину

Представительницы этих знаков зодиака готовы покорять мужчин своим интеллектом и целеустремленностью

сегодня, 11:11
Автор:

Виолетта Комаровская

Некоторые женщины постигают искусство флирта методом проб и ошибок, а кому-то талант покорять мужчин был дан с рождения. Среди таких оказались представительницы знаков зодиака Телец, Близнецы и Скорпион, пишет Freedfeel.

Телец

Роковые женщины: астрологи назвали знаки зодиака, которые способные покорить любого мужчину

Роковая женщина. Фото: i0.wp.com

Главное оружие женщин-Тельцов - целеустремленность и упрямство. Если они поставили перед собой какую-либо задачу, остановить их будет практически невозможно. Они не успокоятся, пока не смогут покорить сердце избранника. Вместе с тем они хотят быть максимально независимыми и ощущать свободу во всем. Поэтому добившись желаемого результата, женщины-Тельцы очень часто не знают, что с этим делать. 

Близнецы

Близнецы прекрасно знают, чем могут покорить мужчин. Это очень умные женщины, которые способны с помощью разума кружить головы противоположного пола. Но, правда, только если сами этого захотят. Нередко они добиваются мужчину, но уже на полпути бросают все просто потому, что передумали. Счастливчикам, на которых положила глаз женщина-Близнец, лучше самим проявить инициативу, пока не угасло желание их партнерши.  

Скорпион

Вот уж кому по праву можно вручить титул роковой женщины. Скорпионы сексуальны и при этом очень умны. Они умеют прекрасно пользоваться этими двумя качествами и акцентировать внимание на том из них, которое больше всего нужно в данный момент. Мужчины моментально становятся жертвами этих красоток. Бороться с ними - напрасное дело. Женщины-Скорпионы - прирожденные манипуляторы. Они быстро отыщут слабое место мужчины и будут пользоваться добытыми знаниями, как пожелают. 

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