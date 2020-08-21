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Астрологи назвали самых красивых женщин по гороскопу

Чтобы определить самые красивые знаки зодиака среди женщин, астрологи брали во внимание не только внешность, но и харизму и черты характера

сегодня, 14:31
Автор:

Виолетта Комаровская

Красота женщины заключается не только в идеальной внешности, но и в ее характере, поведении, харизме и внутренней энергии. В данном случае сделать свой вклад в привлекательность представительниц прекрасной половины человечества могут звезды, под которыми она рождена. Астрологи назвали 3 знака зодиака, среди которых настоящие красавицы встречаются чаще всего, пишет slovofraza.
Больше всего с внешностью повезло представительницам знаков зодиака Водолей, Весы и Дева.
Водолей
Женщины-Водолей смело могут возглавить рейтинг самых привлекательных. Они отличаются не только хорошими физическими данными, а еще и духовными. Эти женщины буквально излучают внутренний свет и притягивают к себе словно магнит. Мужчины больше всего ценят в них чувственность, женственность и некую таинственность.
Весы
Весы - довольно противоречивый знак зодиака. С одной стороны характер у этих женщин довольно скверный. С другой - они невероятно привлекательны внешне. Эта взрывоопасная комбинация позволила женщинам-Весам оказаться на втором месте рейтинга. Кстати, ради поддержания своей привлекательности представительницы этого знака зодиака готовы пойти на многое. Так что лучше быть готовыми к различным манипуляциям с их стороны. 
Дева
Тройку самых красивых знаков зодиака замыкают Девы. Их внутренняя красота - их главное оружие. Они знают, как себя лучше преподнести, чтобы их половинки были уверены - им досталось настоящее сокровище. С саморекламой у Дев никогда не будет проблем. Но ведь и рекламировать действительно есть что. 
Ранее "Комменарии" рассказывали, у кого из знаков зодиака начнется белая полоса в сентябре. 

Астрологи назвали самых красивых женщин по гороскопу

Гороскоп красоты. Фото: mirkrasoty.life


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