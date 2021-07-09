Рейтинг самых уязвимых знаков Зодиака

Есть такие люди, которые обижаются на любую мелочь или хранят обиду в сердце годами, вместо того чтобы открыто выразить ее. О них читайте подробнее в рейтинге самых уязвимых знаков Зодиака. Люди, рожденные под некоторыми созвездиями, более уязвимы или сильнее обращают внимание на критику в их адрес других. Какие знаки Зодиака обижаются чаще, пишет russh.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы

Близнецы практически никогда не обижаются, они просто используют попытки их обидеть, чтобы немного размяться, поупражняться в прикладном сквернословии, унизить вас публично, покидать тарелки в стену.

Рыбы

Рыбы простят обидчику, чем сделают себе только хуже. Они об этом никому не скажут, но продолжат собирать обиду и рефлексировать.

Козерог

Как и Льву, Козерогу важно знать, что его ценят, носят на руках и сдувают пылинки. Хотите свергнуть Козерога в глубокую печаль, покритикуйте его безупречные действия, позвольте себе иронию в его адрес. Козерог надуется и будет приставать к прохожим, требуя признать его очевидную гениальность

Раки

Раки очень трепетные, одно неосторожное слово, и они в ауте. Если вы действительно оскорбили Рака, тщательно подбирайте слова для извинений. Одно неосторожное слово — и они снова в ауте.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 5 — 11 июля 2021. Новая неделя июля будет довольно солнечным и активным в большинстве знаков Зодиака, а кому выпадет возможность пересмотреть свои цели и желания.

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