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Рейтинг самых уязвимых знаков Зодиака

Какие знаки Зодиака обижаются чаще

сегодня, 00:45
Автор:

Ольга Чародий

Есть такие люди, которые обижаются на любую мелочь или хранят обиду в сердце годами, вместо того чтобы открыто выразить ее. О них читайте подробнее в рейтинге самых уязвимых знаков Зодиака. Люди, рожденные под некоторыми созвездиями, более уязвимы или сильнее обращают внимание на критику в их адрес других. Какие знаки Зодиака обижаются чаще, пишет russh.

Рейтинг самых уязвимых знаков Зодиака

Гороскоп (фото из открытых источников)

Близнецы

Близнецы практически никогда не обижаются, они просто используют попытки их обидеть, чтобы немного размяться, поупражняться в прикладном сквернословии, унизить вас публично, покидать тарелки в стену.

Рыбы

Рыбы простят обидчику, чем сделают себе только хуже. Они об этом никому не скажут, но продолжат собирать обиду и рефлексировать.

Козерог

Как и Льву, Козерогу важно знать, что его ценят, носят на руках и сдувают пылинки. Хотите свергнуть Козерога в глубокую печаль, покритикуйте его безупречные действия, позвольте себе иронию в его адрес. Козерог надуется и будет приставать к прохожим, требуя признать его очевидную гениальность

Раки

Раки очень трепетные, одно неосторожное слово, и они в ауте. Если вы действительно оскорбили Рака, тщательно подбирайте слова для извинений. Одно неосторожное слово — и они снова в ауте.

Напомним, актуальный гороскоп на эту неделю имеет положительный прогноз для представителей разных знаков Зодиака. Узнайте, что ждет именно вас 5 — 11 июля 2021. Новая неделя июля будет довольно солнечным и активным в большинстве знаков Зодиака, а кому выпадет возможность пересмотреть свои цели и желания. 


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Источник: https://www.russh.com/sensitive-and-emotional-star-signs/#:~:text=Scorpio%20is%20the%20most%20intense,%2C%20Gemini%2C%20Taurus%20and%20Aquarius.
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