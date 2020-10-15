Ретроградный Меркурий в октябре: как пережить

Период ретроградного Меркурия, который начался 14 октября, станет третьим и последним в 2020 году. Чтобы пережить его без потерь, астрологи советуют пока отказаться от масштабных перемен и заняться самообразованием. Об этом сообщает "Корреспондент".

Ретроградный Меркурий в октябре. Фото: kanalukraina.tv

Меркурий отвечает за интеллектуальную деятельность человека. Поэтому сейчас в этой сфере могут возникать определенные трудности. Лучше не браться за серьезные проекты. Скорее всего, ваши старания будут просто бессмысленны и не принесут никакого результата. Повезет лишь тем, кто действительно может сосредоточиться на самом важном и не будет отвлекаться по пустякам.

Во второй половине периода ретроградного Меркурия некоторые ощутят на себе давление со стороны авторитетных лиц. Здесь главное не сломаться и смело просить помощи у близких людей.

Что касается личной жизни, то ретроградный Меркурий поможет иначе посмотреть на отношения со второй половинкой. Вот только время для разрыва сейчас не самое лучшее.

Нельзя во время ретроградного Меркурия совершать крупные покупки, работать с документами или менять работу.

В то же время, этот период благоприятен для того, чтобы завершить все начатые проекты, усвоить жизненные уроки, сделать выводы, позаботиться о здоровье, навести порядок в мыслях и в делах, заняться самообразованием. Также будет полезно прислушаться к своей интуиции.

Закончится период ретроградного Меркурия 3 ноября.

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