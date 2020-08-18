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Главная Новости Досуг психология Гороскоп на 18 августа: кому стоит быть осторожнее с деньгами
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Гороскоп на 18 августа: кому стоит быть осторожнее с деньгами

Гороскоп на сегодня: Тельцы смогут распланировать ближайшее будущее, а Весам стоит сконцентрироваться на самом важном

сегодня, 07:21
Автор:

Виолетта Комаровская

Совет на 18 августа для всех знаков зодиака: к решению любого вопроса подходите с холодным разумом. 


Гороскоп на 18 августа: кому стоит быть осторожнее с деньгами

Гороскоп для всех знаков зодиака. Иллюстрация: pershij.com.ua

Овен

Не спешите раскрывать душу перед первым встречным. Вам могут сделать больно даже просто по неосторожности. 


Телец

Сегодня у вас наконец-то появится возможность распланировать ближайшее будущее. Неопределенность, которая не давала вам покоя, просто исчезнет.


Близнецы

У вас появится возможность узнать, что на самом деле о вас думают ваши коллеги. Используйте эту информацию для внутренних трансформаций, которые будут вам по душе. 


Рак

Будьте осторожнее с деньгами. Вас подстерегают непредвиденные траты, на которые подтолкнет ваше легкомыслие. 


Лев

Ваша эмоциональность сегодня пойдет вам на пользу. С ее помощью вам гораздо проще будет донести свою точку зрения. 


Дева

Не нужно пытаться разрешить конфликт с близким человеком именно сегодня. Накаленная аура вокруг вас не будет этому способствовать. 


Весы

Сегодня вам стоит сконцентрироваться на выполнении одной самой важной задачи. Воплотить в жизнь все задуманное, вероятнее всего, не получится. 


Скорпион

Чтобы сделать шаг вперед по карьерной лестнице, придется освоить новые навыки уже сейчас. Иначе ваше место может занять кто-то другой. 


Стрелец

Те мелкие неудачи, которые случатся с вами сегодня, обязательно приведут вас к успеху. Так что не вешайте нос, а решайте проблемы по мере поступления. 


Козерог

Весь день вам будут мучить сомнения, правильное ли вы решение приняли. Ответ однозначен - вы на верном пути. 


Водолей

Что бы не случилось сегодня, не опускайте руки. Сейчас вселенная испытывает вас на прочность.


Рыбы

Сегодня вы получите мощный заряд мотивации от близкого человека. Прислушайтесь к его советам.


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