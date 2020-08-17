kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.08.2020

BTC/USD

11835.75

ETH/USD

428.52

LTC/USD

62.48

НБУ 17.08.2020

USD/UAH

27.60

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Пять знаков зодиака, которые способны любить по-настоящему
commentss НОВОСТИ Все новости

Пять знаков зодиака, которые способны любить по-настоящему

Среди этих знаков зодиака чаще всего встречаются те, для кого слова о вечной любви - это не просто пустые разговоры

сегодня, 03:38
Автор:

Виолетта Комаровская

Настоящая любовь необязательно зависит от гороскопов. Скорее даже наоборот. Но существуют знаки зодиака, кому способность любить по-настоящему дана от рождения. О них пишет портал hochu.ua. 

Козерог

Пять знаков зодиака, которые способны любить по-настоящему

Любовь по гороскопу. Фото: menslife.com

Любовь Козерогов кристально чиста. Для них чужды меркантильность и отношения "по расчету". Они готовы отдать последнее, лишь бы их вторая половинка чувствовала себя комфортно. Иногда Козероги идут на неоправданные жертвы, переступая через свои собственные интересы.  Они готовы отказаться от всего мира ради одного человека. Но такими они родились. Влюбиться с первого взгляда и до последнего вздоха - для представителей этого знака зодиака частое явление. Среди них встречается достаточно много однолюбов. 

Овен

Кому-то Овны могут показаться слишком влюбчивыми и непостоянными. Они легко находят себе объект обожания, а все их общение  с представителями противоположного пола основывается на флирте. Это действительно так. Но ровно до того момента, пока Овны не встречают на жизненном пути "своего" человека. С этого момента их интересы концентрируются только на нем. Проблема состоит лишь в том, что найти такого человека Овнам достаточно сложно. Очень часто они бросаются в объятия посторонних людей, в которых очень быстро разочаровываются. Отсюда и миф о ветрености представителей этого знака зодиака. 

Весы

Это один из самых чувственных знаков зодиака. В любви им почти всегда нужна драма. Если все слишком гладко, Весы теряют интерес к таким отношениям и не принимают их за любовь. Они уверены - там, где нет страданий, не может быть и любви. Вместе с тем они умеют любить и заботиться о второй половинке как никто другой. У них нет никаких ограничений. Правда, от своего партнера Весы ожидают того же. 

Рак

Раки не из тех, кто будет бросаться в омут с головой. Они не будут спешить строить серьезные отношения. А вот завести интрижку из чувства жалости или от скуки всегда готовы. Свою настоящую любовь Раки чаще всего встречают тогда, когда сами этого не ожидают. И вот в этот момент они просто теряют голову. Тем, кому в партнеры достался представитель этого знака зодиака, крупно повезло. Раки будут носить своих любимых на руках и окружать невероятной заботой. Они счастливы лишь тогда, когда счастливы их вторые половинки. 

Телец

Это очень надежные и верные люди. Стоит им влюбиться, как эти качества усиливаются еще в несколько раз. Для Тельцов очень важно делать своего партнера счастливым. Подарить подарок или устроить сюрприз в обычный будний день - для них привычное дело. При этом они изучат все ваши интересы и вкусы, чтобы презент точно пришелся по душе. Любовь с Тельцами - это сплошное удовольствие. От своих партнеров они требуют взамен немного - не быть эгоистами и отвечать взаимной заботой. Со всем остальным представители этого знака зодиака справятся сами. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, как сохранить любовь, если вы со своей второй половинкой часто ссоритесь. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!