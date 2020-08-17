Пять знаков зодиака, которые способны любить по-настоящему

Настоящая любовь необязательно зависит от гороскопов. Скорее даже наоборот. Но существуют знаки зодиака, кому способность любить по-настоящему дана от рождения. О них пишет портал hochu.ua.

Козерог

Любовь по гороскопу. Фото: menslife.com

Любовь Козерогов кристально чиста. Для них чужды меркантильность и отношения "по расчету". Они готовы отдать последнее, лишь бы их вторая половинка чувствовала себя комфортно. Иногда Козероги идут на неоправданные жертвы, переступая через свои собственные интересы. Они готовы отказаться от всего мира ради одного человека. Но такими они родились. Влюбиться с первого взгляда и до последнего вздоха - для представителей этого знака зодиака частое явление. Среди них встречается достаточно много однолюбов.

Овен

Кому-то Овны могут показаться слишком влюбчивыми и непостоянными. Они легко находят себе объект обожания, а все их общение с представителями противоположного пола основывается на флирте. Это действительно так. Но ровно до того момента, пока Овны не встречают на жизненном пути "своего" человека. С этого момента их интересы концентрируются только на нем. Проблема состоит лишь в том, что найти такого человека Овнам достаточно сложно. Очень часто они бросаются в объятия посторонних людей, в которых очень быстро разочаровываются. Отсюда и миф о ветрености представителей этого знака зодиака.

Весы

Это один из самых чувственных знаков зодиака. В любви им почти всегда нужна драма. Если все слишком гладко, Весы теряют интерес к таким отношениям и не принимают их за любовь. Они уверены - там, где нет страданий, не может быть и любви. Вместе с тем они умеют любить и заботиться о второй половинке как никто другой. У них нет никаких ограничений. Правда, от своего партнера Весы ожидают того же.

Рак

Раки не из тех, кто будет бросаться в омут с головой. Они не будут спешить строить серьезные отношения. А вот завести интрижку из чувства жалости или от скуки всегда готовы. Свою настоящую любовь Раки чаще всего встречают тогда, когда сами этого не ожидают. И вот в этот момент они просто теряют голову. Тем, кому в партнеры достался представитель этого знака зодиака, крупно повезло. Раки будут носить своих любимых на руках и окружать невероятной заботой. Они счастливы лишь тогда, когда счастливы их вторые половинки.

Телец

Это очень надежные и верные люди. Стоит им влюбиться, как эти качества усиливаются еще в несколько раз. Для Тельцов очень важно делать своего партнера счастливым. Подарить подарок или устроить сюрприз в обычный будний день - для них привычное дело. При этом они изучат все ваши интересы и вкусы, чтобы презент точно пришелся по душе. Любовь с Тельцами - это сплошное удовольствие. От своих партнеров они требуют взамен немного - не быть эгоистами и отвечать взаимной заботой. Со всем остальным представители этого знака зодиака справятся сами.

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