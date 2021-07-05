Пять вещей, на которые всегда нужно находить время

Время — самый ценный и невосполнимый ресурс в жизни человека, поэтому его нужно тратить с умом на вещи, которые действительно важны и могут принести пользу. Представители образовательного Центра Advance на своей странице в Instagram рассказали, на что нужно всегда находить время.

На что нужно всегда находить время (фото из открытых источников)

Походы к врачу

Здоровье — самое ценное, что есть у человека, поэтому его нужно беречь, особенно при нынешней ситуации с коронавирусом. Не откладывайте на потом визиты к врачу, если заметили, что с организмом что-то не так. Безобидные симптомы могут вызвать серьезные последствия, поэтому не шутите со здоровьем.

Звонки родным

Не забывайте звонить родным и близким людям, уделяйте им хотя бы 10 минут своего времени, спросите, как дела и все ли у них хорошо. За это время мир не рухнет, работа и дела никуда не денутся, а вот взаимоотношения с родными людьми станут крепче.

Образование

Количество дипломов не будет иметь никакого значения, если у вас будет отсутствовать тяга к знаниям и саморазвитию. Уделяйте время себе, чтобы стать лучше, образованнее и успешнее.

Спорт

Плавание, бег, ходьба — неважно каким видом физической активности вы увлекаетесь, главное — регулярно уделять этому время и помнить о том, что ваше тело не всегда будет выносливым без тренировок.

Благодарность

Не воспринимайте чью-то помощь как должное. Если к вам были добры и помогли в трудную минуту, то не забудьте отплатить человеку той же монетой.

Напомним, американские психологи во время исследования выяснили, в какое время суток человек чувствует себя счастливее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что психологи выделили пять вещей, на которые не привыкли тратить время успешные люди.





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