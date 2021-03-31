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Главная Новости Досуг психология Пять вещей, которые необходимо делать утром до 10:00
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Пять вещей, которые необходимо делать утром до 10:00

Помните, что хорошее утро — залог успешного дня

сегодня, 09:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Большинство из нас с утра не может оторвать голову от подушки, а тело от кровати. В итоге мы переводим будильник по несколько раз, а потом за 15 минут до выхода, на автомате собираемся и бежим на работу, с мыслью когда-нибудь выспаться. Но эксперты советуют пересмотреть свое отношение к утру и начинать его с таких вещей: 

Пять вещей, которые необходимо делать утром до 10:00

Что нужно делать каждое утро (фото из открытых источников)

Медитируйте

Вместо того чтобы после пробуждения сразу включать телефон и просматривать социальные сети, потратьте несколько минут своего времени на то чтобы спокойно посидеть, расслабиться и помедитировать. В наше время, когда вокруг много суеты, утренняя медитация — это как глоток свежего воздуха. Она поможет вам обрести нужный настрой, наполниться энергией и положительными мыслями. 

Пейте воду

После пробуждения выпейте стакан обычной воды (можно с лимоном), чтобы запустить в организме обменные процессы, а также очистить его от токсинов, снизить чувство голода и просто улучшить свое самочувствие.

Сделайте растяжку 

Не забывайте утром про спорт, если у вас нет времени на пробежку, тогда сделайте дома растяжку, чтобы повысить свою гибкость, улучшить кровообращение, снизить уровень стресса в течение всего дня и улучшить осанку.

Улыбайтесь 

Начинайте свой день с улыбки в зеркале, а также благодарности за новые день и новые возможности. К тому же людям, на чьих устах сверкает улыбка, больше доверяют. А еще исследователи выяснили, что улыбка помогает стать более эффективным лидером.

Составьте план на предстоящий день

Постарайтесь составить свое расписание дня, чтобы правильно распределить свое время и выполнить приоритетные задачи. Утреннее планирование позволит проводить день более продуктивно.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт лучше всего съесть утром.


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Источник: https://informost.com/samorazvitie/10-veshhej-kotorye-neobhodimo-delat-kazhdoe-utro-do-10-00/
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