Пять вещей, которые необходимо делать утром до 10:00

Большинство из нас с утра не может оторвать голову от подушки, а тело от кровати. В итоге мы переводим будильник по несколько раз, а потом за 15 минут до выхода, на автомате собираемся и бежим на работу, с мыслью когда-нибудь выспаться. Но эксперты советуют пересмотреть свое отношение к утру и начинать его с таких вещей:

Что нужно делать каждое утро (фото из открытых источников)

Медитируйте

Вместо того чтобы после пробуждения сразу включать телефон и просматривать социальные сети, потратьте несколько минут своего времени на то чтобы спокойно посидеть, расслабиться и помедитировать. В наше время, когда вокруг много суеты, утренняя медитация — это как глоток свежего воздуха. Она поможет вам обрести нужный настрой, наполниться энергией и положительными мыслями.

Пейте воду

После пробуждения выпейте стакан обычной воды (можно с лимоном), чтобы запустить в организме обменные процессы, а также очистить его от токсинов, снизить чувство голода и просто улучшить свое самочувствие.

Сделайте растяжку

Не забывайте утром про спорт, если у вас нет времени на пробежку, тогда сделайте дома растяжку, чтобы повысить свою гибкость, улучшить кровообращение, снизить уровень стресса в течение всего дня и улучшить осанку.

Улыбайтесь

Начинайте свой день с улыбки в зеркале, а также благодарности за новые день и новые возможности. К тому же людям, на чьих устах сверкает улыбка, больше доверяют. А еще исследователи выяснили, что улыбка помогает стать более эффективным лидером.

Составьте план на предстоящий день

Постарайтесь составить свое расписание дня, чтобы правильно распределить свое время и выполнить приоритетные задачи. Утреннее планирование позволит проводить день более продуктивно.

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