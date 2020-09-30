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Пять вещей, которые никому нельзя давать в долг

Эти вещи обладают определенной энергетикой

сегодня, 11:30 comments531
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди время от времени что-то одалживают у своих знакомых или друзей, чаще всего, взаймы просят деньги, украшения или другие предметы гардероба. Но согласно приметам, не все вещи можно давать в долг. Издание Wday опубликовало список этих предметов и рассказало, почему их нужно хранить у себя.

Пять вещей, которые никому нельзя давать в долг

Соль

С этим продуктом связано много различных примет и суеверий. Эксперты говорят, что соль можно давать кому-то только за символическую плату, и не из рук в руки. В противном случае вы можете лишиться части своей энергии, потому что кристаллы соли обладают энергетической памятью. Так что не одалживайте соль, если не хотите чувствовать себя обессиленными. 

Одежда

Да, одалживать и брать у кого-то предметы гардероба также не рекомендуется. И тут дело даже не в личной гигиене, а в том, что вещи впитывают энергетику своего владельца (положительную и отрицательную) и одалживая кому-то свою кофточку или джинсы, вы делитесь частью себя.  Интересно то, что больше всего энергии накапливает обувь. 

Украшения

Экстрасенсы и астрологи уверены в том, что свои драгоценности нельзя давать никому, потому что металлы и камни также впитывают энергетику человека и не любят менять владельца. 

Посуда

Этот предмет несет в себе энергетику вашего дома, поэтому посуду одалживать также не рекомендуется. Хуже чужой посуды может быть только треснувшая.  

Хлеб

Делиться хлебом можно, но согласно приметам, есть определенные правила. Например, нельзя отдавать последний хлеб в доме, чтобы не навлечь бедность, а также это изделие нельзя передавать через порог, чтобы не отдать семейное благополучие. И еще хлеб нельзя одалживать после заката. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи нельзя подымать с земли.


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