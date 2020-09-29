Какие вещи категорически нельзя поднимать с земли

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Светлана Шкурупий
Многие люди радуются, когда находят на земле какую-то интересную или ценную вещь. Но далеко не все предметы можно поднимать с земли, потому что они могут обладать плохой энергетикой и привлечь неприятности. Издание "Сегодня" поделилось списком таких вещей.
Denis Torkhov/iStock/Getty Images Plus/Getty Images
Булавки/иголки
Не поднимайте на улице острые предметы, потому что их, зачастую выбрасывают специально. Эзотерики говорят, что булавки и иголки могут вбирать в себя весь негатив, который был в доме их владельца. Кроме того, на таких вещах часто делают заговоры.
Нательный крестик
Этот предмет также не стоит поднимать с земли и тем более надевать его на себя. По словам экспертов, нательный крестик является энергетическим оружием, способным изменить судьбу человека, который его нашел и сделать ее подобной той, которая была у истинного владельца.
Ключи
Эти предметы часто используют для заговоров, когда по просьбе владельца медиум "запирает" все его беды и несчастья, после чего ключи выбрасываются прочь.
Старинные монеты
Обходите стороной и старинные монеты, потому что они могут быть "запрограммированы" на разорение. Такой предмет может привести к финансовому неблагополучию.
Расчески
Эксперты говорят, что расчески также часто используют в различных обрядах и заговорах, так что неизвестно, какой энергетикой будет обладать эта вещь и какие "сюрпризы" может преподнести.
SIM-карты
Чужая SIM-карта вам точно не нужна. Ее часто выбрасывают люди, имеющие проблемы с банками или полицией. Да и воры стремятся побыстрее избавиться от симки из украденного телефона.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи в доме необходимо регулярно менять.
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