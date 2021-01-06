Пять вещей, которые не стоит ждать от других людей

Многие люди возлагают на других большие надежды, а потом расстраиваются, когда они их не оправдывают. Но не стоит забывать, что каждый человек обладает своим жизненным опытом и своим характером, которые отражаются на его словах и действиях. И есть вещи, которые просто не стоит ждать от окружающих.



чего нельзя ждать от других / фото: Pixabay

Не ждите от других людей только правильных, с вашей точки зрения, поступков

У каждого человека есть свои моральные и этические нормы, которые могут отличаться и это абсолютно нормально. Этому способствуют такие факторы, как воспитание, культура или религиозные убеждения. Поэтому, понятия "правильных" и "неправильных" поступков четко не определены. Стоит понимать, что каждый человек живет по собственным правилам и убеждением и вправе действовать так, как считает нужным.

Не ждите совершенства

Многие привыкли идеализировать окружающих людей, и в итоге, когда розовые очки спадают, они испытывают большое разочарование. К тому же такая идеализация может вносить в отношения сильное напряжение. Позвольте людям ошибаться, и учитесь вместе на этих ошибках. И подумайте о том, насколько невыносима будет жизнь, в которой никто не будет допускать ошибок.

Не ожидайте, что люди будут соглашаться с каждым вашим словом

У каждого человека есть собственное мнение на ту или иную ситуацию, поэтому никто не должен соглашаться с каждым вашим словом. Поэтому, не стоит расстраиваться, когда люди начинают оспаривать то, что вы говорите, или просто высказывают мнение, отличное от вашего. Мир был бы очень скучным, если бы все думали одинаково.

Не ожидайте, что люди смогут прочитать ваши мысли

Конечно, некоторые имеют по-настоящему развитую интуицию, но большинство, все же, не отличается способностью глубоко чувствовать настроение других людей и читать по лицам. Вот вы, например, обладает повышенной чувствительностью, но это еще совсем не значит, что и другие находятся на одной волне с вами. Не каждый человек является экстрасенсом, поэтому выражайте свои мысли как можно четче, чтобы другим не приходилось постоянно угадывать, что у вас на уме.

Не ожидайте, что люди будут относиться к вам так же, как и вы к ним

Конечно, в идеальном мире все на добро обязательно отвечают добром. Но наш мир не совершенен. До тех пор, пока все не станут сознательными, мы просто должны смириться с тем, что люди по отношению к другим могут вести себя не особо приветливо.

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