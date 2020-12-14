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Пять вещей, которые надо успеть сделать в декабре

Сделайте эти вещи сейчас, чтобы начать год с чистого листа

сегодня, 17:45
Автор:

Светлана Шкурупий

Многие люди с нетерпением ждут Нового года, потому что он дает надежду и возможность изменить свою жизнь к лучшему. И чтобы следующие 12 месяцев были наполнены радостными моментами и победами, нужно сделать несколько вещей. 

Пять вещей, которые надо успеть сделать в декабре

Что нужно успеть сделать в декабре / фото: depositphotos

Разберите гардероб

Само время провести ревизию в своем шкафу, чтобы перед Новым годом избавиться от ненужных вещей, которые припадают пылью и лишь занимают свободное пространство. Уберите из шкафа вещи, давно потерявшие свой внешний вид, которые стали велики или малы. Их можно отдать кому-то или пожертвовать на благотворительность. 

Устройте генеральную уборку и украсьте дом

Уборка поможет привести в порядок не только дом, но и вашу жизнь. Иными словами, пока вы будете наводить чистоту, то избавитесь от ненужного хлама, который собирались выбросить уже давно. И таким образом, вы освободите место для чего-то нового и хорошего! А чтобы уборка не превратилась в ненавистное занятие, правильно ее организуйте, разделив свой дом на зоны. После этого, украсьте его, создав теплую и уютную атмосферу. 

Раздайте долги 

Постарайтесь до конца года отдать все долги, если они у вас есть, чтобы в следующем году они не приумножались. Заранее "закройте" все свои финансовые обязательства, чтобы следующие 12 месяцев они вас не тревожили, а ваше материальное положение лишь улучшалось. 

Простите обиды

Психологи советуют перед Новым годом взять лист бумаги и написать на нем все свои обиды, которые вам причинили другие люди. Вспомните все неприятные ситуации, переживите их и отпустите. Сбросьте с себя эмоциональный груз, простите тех, кто был по отношению к вам не справедлив, а также извинитесь перед теми, кого обидели вы. Встречайте Новый год с легкой душой и с положительными эмоциями.

Избавьтесь от токсичных людей

Пересмотрите свой круг общения, возможно, в нем есть люди, которые постоянно подрывают вашу уверенность в себе и мешают вам развиваться. Если это так, тогда ограничьте свое общение с ними, пусть вас окружают только позитивные, светлые люди, которые готовы всегда помогать и поддерживать. Кроме того, токсичность в жизнь может привносить и нелюбимая работа, поэтому задумайтесь, может нужно рискнуть и заняться любимым делом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какими подарками порадовать близких на Новый год.


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Источник: https://woman.rambler.ru/psychology/45377959-9-veschey-kotorye-nado-uspet-sdelat-v-dekabre-chtoby-v-novom-godu-bylo-schaste-i-dostatok/
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