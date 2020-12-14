Пять вещей, которые надо успеть сделать в декабре

Многие люди с нетерпением ждут Нового года, потому что он дает надежду и возможность изменить свою жизнь к лучшему. И чтобы следующие 12 месяцев были наполнены радостными моментами и победами, нужно сделать несколько вещей.

Что нужно успеть сделать в декабре / фото: depositphotos

Разберите гардероб

Само время провести ревизию в своем шкафу, чтобы перед Новым годом избавиться от ненужных вещей, которые припадают пылью и лишь занимают свободное пространство. Уберите из шкафа вещи, давно потерявшие свой внешний вид, которые стали велики или малы. Их можно отдать кому-то или пожертвовать на благотворительность.

Устройте генеральную уборку и украсьте дом

Уборка поможет привести в порядок не только дом, но и вашу жизнь. Иными словами, пока вы будете наводить чистоту, то избавитесь от ненужного хлама, который собирались выбросить уже давно. И таким образом, вы освободите место для чего-то нового и хорошего! А чтобы уборка не превратилась в ненавистное занятие, правильно ее организуйте, разделив свой дом на зоны. После этого, украсьте его, создав теплую и уютную атмосферу.

Раздайте долги

Постарайтесь до конца года отдать все долги, если они у вас есть, чтобы в следующем году они не приумножались. Заранее "закройте" все свои финансовые обязательства, чтобы следующие 12 месяцев они вас не тревожили, а ваше материальное положение лишь улучшалось.

Простите обиды

Психологи советуют перед Новым годом взять лист бумаги и написать на нем все свои обиды, которые вам причинили другие люди. Вспомните все неприятные ситуации, переживите их и отпустите. Сбросьте с себя эмоциональный груз, простите тех, кто был по отношению к вам не справедлив, а также извинитесь перед теми, кого обидели вы. Встречайте Новый год с легкой душой и с положительными эмоциями.

Избавьтесь от токсичных людей

Пересмотрите свой круг общения, возможно, в нем есть люди, которые постоянно подрывают вашу уверенность в себе и мешают вам развиваться. Если это так, тогда ограничьте свое общение с ними, пусть вас окружают только позитивные, светлые люди, которые готовы всегда помогать и поддерживать. Кроме того, токсичность в жизнь может привносить и нелюбимая работа, поэтому задумайтесь, может нужно рискнуть и заняться любимым делом.

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