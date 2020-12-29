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Главная Новости Досуг психология Пять важных дел, которые нужно сделать в последние дни года
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Пять важных дел, которые нужно сделать в последние дни года

В последние дни года подведите итоги

сегодня, 00:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Психологи в последние дни года рекомендуют пересмотреть свой образ жизни, расслабиться, подвести итоги и построить планы на грядущий год. И эти пять приемов вам в этом помогут.

Пять важных дел, которые нужно сделать в последние дни года

какие дела нужно сделать до Нового года / фото: istockphoto.com

Пересмотрите свой режим дня

Сомнолог Майкл Бреус рекомендует завершить год изменением графика дня. Ничего радикального! Просто поменяйте местами некоторые рутинные пункты. Бреус убежден, что такие изменения точно пойдут вам на пользу. Специалист рекомендует ложиться спать пораньше, до полуночи, а также проводить свои встречи в то время, когда у вас повышенная продуктивность.  

Решитесь на изменения

Эксперты рекомендуют по 10-бальной шкале оценить свои ценности, свое эмоциональное состояние, свои достижения и таланты. И посмотрите на результат. Если ваша нынешняя работа не приносит вам удовольствия, у вас изменились ценности и вы до сих пор не смогли найти свое хобби, возможно, сейчас самое время что-то изменить.

Преодолейте внутреннего критика

Это внутренний голос, который всякий раз останавливает вас, когда вы готовы решиться на перемены, проявить инициативу или высказать свое мнение. Денни Грегори предлагает после всех внутренних возражений задавать себе один вопрос: "И что дальше?". Тренируясь отбивать критичность, вы увидите, к каким нелепым отговоркам прибегает ваш внутренний голос, чтобы остаться в зоне комфорта.

Добавить один необычный план на выходные

Придумайте заранее, чем вы будете заниматься по вечерам, свободными от работы и отдыха в кругу семьи. Попробуйте один вечер побыть наедине с собой, устроить информационный детокс, сделать что-то руками или покопаться в земле и посадить новые вазоны.

Создать праздничное настроение

Создайте себе яркое, праздничное настроение. Не стоит ждать какого-то чуда или волшебства, создайте его своими усилиями. Сделайте своим родным и друзьям подарки, украсьте дом, елку, напишите всем, с кем давно не виделись, устройте праздник и вы увидите, как вас наполнят положительные эмоции.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как создать новогоднее настроение из ничего: восемь способов. 


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Источник: https://korisno.24tv.ua/ru/6-vazhnyh-del-kotorye-vy-dolzhny-sdelat-poslednie-novosti-dnja_n1496920
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