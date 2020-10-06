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Пять самых спокойных знаков зодиака

Эти знаки зодиака не дают своим чувствам выйти из-под контроля, даже если страдают от излишней эмоциональности

сегодня, 06:15
Автор:

Виолетта Комаровская

Погасить одним усилием воли настоящую бурю эмоций дано далеко не всем. Но есть те, кто держит все свои чувства в кулаке и способен сохранить спокойствие до последнего. Среди таких знаков зодиака, по мнению астрологов, оказались Телец, Водолей, Рыбы, Стрелец и Весы. Об этом пишет портал joinfo.ua. 

Пять самых спокойных знаков зодиака

Самые спокойные знаки зодиака. Фото: proprikol.ru

Телец

Спокойствию Тельцов можно только позавидовать. Благодаря этому качеству они могут трезво оценить любую ситуацию и дать нужный совет. Правда, иногда они уж слишком прямолинейны. И хотя терпение Тельцов каменное, испытывать его на прочность все же не стоит. Если представители этого знака выходят из себя, ждите беды.

Водолей

Водолеи в принципе не привыкли бурно проявлять любые свои эмоции. Они считают, что тратить свои силы на разборки и панику, — бессмысленно. Гораздо эффективнее — все обдумать и обсудить. Терпение Водолеев может лопнуть только в том случае, если почувствуют попытку манипулирования и ущемления их свободы. 

Рыбы

Рыбы умеют решать все спорные ситуации без драмы. Они могут вовремя поддержать и успокоить даже своего оппонента в споре. Рыбы очень тонко чувствуют людей и могут найти с ними общий язык, чтобы избежать скандала. 

Стрелец

Среди знаков огненной стихии Стрельцы самые уравновешенные. Все это благодаря их философскому складу ума. Представители этого знака уверенны, что нет смысла волноваться, если уже все равно ничего не изменить. Самое главное Стрельцам не впадать в меланхоличное настроение. Иначе они смогут всех убедить в бессмысленности существования. 

Весы

Весы просто слишком ленивы для того, чтобы ярко проявлять эмоции и бурно выяснять отношения. Они просто абстрагируются от ситуации и это помогает им сохранить спокойствие. Весы пытаются уйти от любого конфликта. Но при этом не решают его, а просто закрывают на все глаза. 

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