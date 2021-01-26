Пять самых обидчивых знаков Зодиака

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Любовь Блажко
Из всех знаков зодиака есть пять, которые более ранимые и обидчивые. Астролог Людмила Булгакова рассказала подробнее, кто оказался в их числе. Об этом пишет "ТСН. Юа".
Самые обидчивые знаки Зодиака. Фото: Getty Images
Рак
Представители этого знака хоть и стараются показаться сильными, но в душе они очень ранимые и обидчивые. Сделать больно Раку может даже "неправильный" взгляд или резкое слово в разговоре.
Телец
Этот знак уверен, что если кто-то с кем-то шепчется, то это обязательно о нем. Но он себя точно в обиду не даст: пострадать от его прямолинейности могут даже близкие знакомые и друзья. А у Тельца, кстати, их очень много.
Козерог
Если обидеть Козерога, то вас ждет громкий скандал, длится который будет недолго. И вовсе не потому, что он забыл. Напротив, Козерог все хорошо помнит, и не упустит шанса напомнить об этом при любом удобном случае.
Дева
Вы можете еще и не осознать, что чем-то обидели этот знак, а он уже приготовит для вас резкий ответ. Причем такой, чтобы его услышали все, кто находится рядом. Зато обида Девы длится очень недолго, они с радостью готовы мириться со своим обидчиком.
Рыбы
Этот знак считается одним из самых злопамятных. Пока человек давно забыл, из-за чего возникла ссора, Рыбы все детально запомнили и готовы напомнить при удобном моменте. Ссориться они умеют и любят.
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