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Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Люди, рожденные под некоторыми созвездиями, более ранимы или сильнее обращают внимание на критику в свой адрес, нежели другие

сегодня, 21:44
Автор:

Любовь Блажко

Из всех знаков зодиака есть пять, которые более ранимые и обидчивые. Астролог Людмила Булгакова рассказала подробнее, кто оказался в их числе. Об этом пишет "ТСН. Юа". 

Пять самых обидчивых знаков Зодиака

Самые обидчивые знаки Зодиака. Фото: Getty Images

Рак

Представители этого знака хоть и стараются показаться сильными, но в душе они очень ранимые и обидчивые. Сделать больно Раку может даже "неправильный" взгляд или резкое слово в разговоре. 

Телец

Этот знак уверен, что если кто-то с кем-то шепчется, то это обязательно о нем. Но он себя точно в обиду не даст: пострадать от его прямолинейности могут даже близкие знакомые и друзья. А у Тельца, кстати, их очень много. 

Козерог

Если обидеть Козерога, то вас ждет громкий скандал, длится который будет недолго. И вовсе не потому, что он забыл. Напротив, Козерог все хорошо помнит, и не упустит шанса напомнить об этом при любом удобном случае. 

Дева

Вы можете еще и не осознать, что чем-то обидели этот знак, а он уже приготовит для вас резкий ответ. Причем такой, чтобы его услышали все, кто находится рядом. Зато обида Девы длится очень недолго, они с радостью готовы мириться со своим обидчиком. 

Рыбы

Этот знак считается одним из самых злопамятных. Пока человек давно забыл, из-за чего возникла ссора, Рыбы все детально запомнили и готовы напомнить при удобном моменте. Ссориться они умеют и любят. 

Как сообщало издание "Комментарии", прогноз астролога на следующий месяц. Украинская астролог Марина Скади на своей странице в социальных сетях дала прогноз, чего стоит ожидать с 19 января – 18 февраля. По ее словам, Солнце будет находиться в знаке Водолея – это означает, что в этот период будут преобладать стремление к равенству, независимости, освобождению от оков, ухода от влияния чужого мнения.


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