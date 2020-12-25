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Главная Новости Досуг психология Пять признаков того, что вы растрачиваете жизнь впустую
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Пять признаков того, что вы растрачиваете жизнь впустую

Эти признаки заставляют нас стоять на месте

сегодня, 01:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Пожалуй, каждый хоть раз ловил себя на мысли, что проживает свою жизнь не так, как бы ему хотелось. И каждый надеется на то самое "завтра", которое все изменит в лучшую сторону. Но если ничего не предпринимать, то жизнь будет проходить как будто мимо вас. Какие признаки указывают на то, что вы растрачиваете время впустую?

Пять признаков того, что вы растрачиваете жизнь впустую

как не потратить жизнь впустую / фото: fotovmire

Вы тратите слишком много времени на дела, которые того не стоят

Задумайтесь, сколько времени вы проводите в интернете, в частности в социальных сетях, в свое свободное время? Или сколько часов сидите за компьютерными играми? Взгляните за свою жизнь серьезно. Приносят ли вам эти занятия какую-то пользу или закладывают фундамент для светлого будущего? Если нет, то вам просто необходимо пересмотреть свои обычные занятия и внести в них какие-то изменения.

У вас нет планов на будущее

Жить сегодняшним днем — это здорово, но иногда нужно смотреть вперед, чтобы увидеть, куда вы все-таки направляетесь. Если у вас нет цели или планов, то вы становитесь похожими на лодку, бесцельно блуждающую в океане, в надежде оказаться в каком-то хорошем месте. Но так не бывает. Для того, чтобы оказаться в этом месте, нужно следовать плану шаг за шагом. 

Вы зависимы от своего телефона

К сожалению, многие люди зависят от своих гаджетов, но время, проведенное за экраном, тратится впустую, а его можно использовать для общения с близкими людьми или на составление планов на будущее.

Вы не заботитесь о своем теле

Присмотритесь к своему рациону питания и уровню активности, все ли вас устраивает? Или стоит улучшить свое физическое и психологическое здоровье? На самом деле, чтобы жизнь стала более яркой и позитивной, нужно сделать лишь незначительные изменения. 

Вы не покидаете свою зону комфорта

Бывает, что человек настолько привыкает к своей зоне комфорта, что боится из нее выйти, боится рисковать, боится пробовать что-то новое. Но этим поведением он лишает себя возможности жить лучше. Приложите максимум усилий, преодолейте страхи, чтобы расширить свои границы и создать лучшую версию себя. 

Ранее издание "Комментарии" называло ошибки, о которых можно пожалеть спустя годы. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CHvMJPHnQhi/
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