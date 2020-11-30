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Главная Новости Досуг психология Пять ошибок, о которых вы будете жалеть спустя годы
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Пять ошибок, о которых вы будете жалеть спустя годы

Посмотрите, что вы делаете неправильно, и исправьтесь, пока не поздно

сегодня, 17:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Каждый человек совершает ошибки, тем самым получая бесценный опыт. Но есть вещи, на которые мы не обращаем внимания или делаем это слишком поздно. 

Пять ошибок, о которых вы будете жалеть спустя годы

Пять ошибок, о которых вы будете жалеть (фото из открытых источников)

Не заботитесь о своем здоровье

Многие люди пожилого возраста сожалеют о том, что в молодости не придавали своему здоровью особого внимания, не ходили на обследования, не следили за зубами, кожей, да и в целом за своим организмом. А ведь стоит помнить, что здоровье — самое главное богатство, что есть у человека.

Слишком много работаете

Спустя годы вы можете обернуться на свою жизнь и понять, что большую ее часть провели в офисе, игнорируя встречи с друзьями, выходные с семьей, отдых и т.д. Создавайте приятные моменты в своей жизни и больше проводите в кругу родных!

Держитесь за безнадежные отношения

Зачем держаться за отношения, которые не приносят вам ни радости, ни удовольствия, ни спокойствия? Ради детей? Так может стоит дать себе шанс найти человека, с которым вы будете чувствовать себя счастливым?

Тратите слишком много денег на вещи

Для многих людей в современном мире очень важно выглядеть модно, стильно и дорого, ведь его влияет на статус человека. Но это всего лишь вещи, лучше потратьте деньги на поход в театр, концерт любимого исполнителя, на поездку в выходные в другой город…на те эмоции и впечатления, о которых вы будете вспоминать в старости.

Пытаетесь соответствовать чужим ожиданиям

Постарайтесь не жить той жизнью, которую вам диктуют другие, потому что вы потеряете себя. Не нужно соответствовать чужим ожиданием, ведь со временем вы поймете, сколько возможностей упустили. Просто будьте собой!

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки совершают женщины в отношениях.


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Источник: https://ont.by/news/7-oshibok-v-molodosti-o-kotoryh-vy-budete-zhalet-chitajte-i-ispravlyajtes
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