Пять лживых убеждений, в которые верят выросшие в неблагополучных семьях

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Slava Kot
В детстве мы получаем не только знания и навыки, но и усваиваем отношение к себе. Особенно это касается тех, кто вырос в семьях с эмоциональной нестабильностью, обесцениванием или отсутствием поддержки. Американский психолог Саманта Родман Вайтен обращает внимание на пять распространенных и вредных убеждений, глубоко укореняющихся в подсознании таких людей.
Как токсичная среда в детстве влияет на человека
Саманта Вайтен считает, что отношение сложившееся к себе в несчастливых семьях могут казаться внутренними "истинами", но на самом деле — это голоса прошлого, которые следует научиться распознавать и отпускать.
Это убеждение часто зарождается в среде, где ребенка игнорировали, стыдили или не поддерживали эмоционально. Впоследствии эта внутренняя оценка превращается в самоистязание в отношениях. Но привлекательность – это не только о внешности. Это также об энергии, доброте, харизме, уверенности. По словам Вайтен, любовь — это не привилегия "идеальных", а базовая потребность, которой заслуживает каждый.
Люди, пережившие детство без поддержки или с эмоционально холодными родителями, часто сомневаются в своей способности воспитывать детей. Но забота о благополучии ребенка уже является признаком заботливого и ответственного отцовства. Идеальных родителей не существует, однако существует желание стать лучше.
Саманта Вайтен считает его одним из самых коварных убеждений. Часто оно возникает из опыта сравнения, критики или постоянного унижения в детстве. Однако, по мнению психолога, интеллект многогранен, и не сводится к оценкам в школе или словам родителей. Самообразование, адаптивность, креативность, эмоциональная чувствительность – все это тоже проявления разума.
Чувство социальной изоляции часто тянется с детства, когда человека не принимали или над ним издевались. По словам Вайтен, изоляция — не приговор. Это опыт, который можно изменить. Дружеские отношения – это не талант, а навык, который можно развивать.
Сравнение себя с другими – привычка, которую часто формирует токсичная среда. В таких случаях человек начинает верить, что не стоит успеха, радости или любви. Но эта вера не более чем эхо чужих голосов. Истинное исцеление начинается с признания своей уникальности. Никто не имеет вашего опыта или взгляда даже если вы сами этого еще не увидели.
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