Пять лживых убеждений, в которые верят выросшие в неблагополучных семьях

В детстве мы получаем не только знания и навыки, но и усваиваем отношение к себе. Особенно это касается тех, кто вырос в семьях с эмоциональной нестабильностью, обесцениванием или отсутствием поддержки. Американский психолог Саманта Родман Вайтен обращает внимание на пять распространенных и вредных убеждений, глубоко укореняющихся в подсознании таких людей.

Как токсичная среда в детстве влияет на человека

Саманта Вайтен считает, что отношение сложившееся к себе в несчастливых семьях могут казаться внутренними "истинами", но на самом деле — это голоса прошлого, которые следует научиться распознавать и отпускать.

1. "Я слишком некрасив, чтобы меня кто-то любил"

Это убеждение часто зарождается в среде, где ребенка игнорировали, стыдили или не поддерживали эмоционально. Впоследствии эта внутренняя оценка превращается в самоистязание в отношениях. Но привлекательность – это не только о внешности. Это также об энергии, доброте, харизме, уверенности. По словам Вайтен, любовь — это не привилегия "идеальных", а базовая потребность, которой заслуживает каждый.

2. "Я плохой отец или мать"

Люди, пережившие детство без поддержки или с эмоционально холодными родителями, часто сомневаются в своей способности воспитывать детей. Но забота о благополучии ребенка уже является признаком заботливого и ответственного отцовства. Идеальных родителей не существует, однако существует желание стать лучше.

3. "Я недостаточно умен"

Саманта Вайтен считает его одним из самых коварных убеждений. Часто оно возникает из опыта сравнения, критики или постоянного унижения в детстве. Однако, по мнению психолога, интеллект многогранен, и не сводится к оценкам в школе или словам родителей. Самообразование, адаптивность, креативность, эмоциональная чувствительность – все это тоже проявления разума.

4. "Я никому не нравлюсь"

Чувство социальной изоляции часто тянется с детства, когда человека не принимали или над ним издевались. По словам Вайтен, изоляция — не приговор. Это опыт, который можно изменить. Дружеские отношения – это не талант, а навык, который можно развивать.

5. "Все остальные лучше меня"

Сравнение себя с другими – привычка, которую часто формирует токсичная среда. В таких случаях человек начинает верить, что не стоит успеха, радости или любви. Но эта вера не более чем эхо чужих голосов. Истинное исцеление начинается с признания своей уникальности. Никто не имеет вашего опыта или взгляда даже если вы сами этого еще не увидели.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 3 больших неправдах, которые стоит перестать говорить детям и себе.

Также "Комментарии" писали о 5 моделях поведения, указывающих, что человек будет неудачником.