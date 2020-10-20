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Пять хороших привычек, которые останутся с нами после карантина

Эти привычки помогут улучшить свое здоровье

сегодня, 21:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Пандемия коронавируса, которая в этом году всколыхнула весь мир, заставила людей по-другому взглянуть на многие вещи. В первую очередь, мы стали больше ценить нашу жизнь и радоваться простым мелочам. Какие еще хорошие привычки останутся с нами после карантина рассказало издание Karavan.

Пять хороших привычек, которые останутся с нами после карантина

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Фокус на здоровье

Пандемия напомнила, что самое ценное, что есть у нас — это здоровье, так что его необходимо беречь. Сейчас многие люди поддаются панике, депрессии, стараются не выходить из дома и проверяют показатели своего здоровье. Со временем, все нормализуется, а привычка заботиться о себе останется. И это касается не только регулярного мытья рук и измерения температуры, но и правильного питания, качественного сна, периодических осмотров у врача. 

Отказ от сигарет

Многие люди во время карантина отказались от этой плохой привычки, потому что она вредит здоровью, в частности легким и "бьет" по карману. 

Спорт дома

Когда закрылись спортзалы и фитнес-центры, людям пришлось переходить на домашние занятия спортом. В интернете есть множество видеороликов и приложений, которые помогут поддерживать фигуру в тонусе. Так, что это еще один плюс от карантина.

Планирование финансов

Во время пандемии коронавируса многие люди остались без работы, поэтому пришлось планировать и правильно распределить свои финансы. И в целом, это очень хорошая привычка. Мы научились понимать, какие покупки в приоритете, а от чего можно с легкостью отказаться без ущерба для своего комфорта.

Получать удовольствие от простых вещей

Пожалуй, каждый на самоизоляции понял, насколько важны для нас повседневные и простые вещи. Например, общение с родными, которых можно обнять и посидеть за одним столом, а не просто смотреть через экран монитора. Или поход с подругой в кафе, пикник в парке, просмотр фильма в кинотеатре и т.д. После карантина мы будем намного больше ценить эти, казалось бы, совсем простые вещи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как повлиял карантин на покупки и процесс шоппинга украинцев.


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