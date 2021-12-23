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Пять фраз мужчины, после которых от него надо бежать

Психолог Маринна Абравитова рассказала, после каких фраз женщине стоит прекратить отношения с мужчиной и бежать от него подальше

сегодня, 14:45
Автор:

Светлана Шкурупий
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По поступкам и словам мужчины видны его истинные намерения по отношению к женщине. Так что стоит внимательно присмотреться к потенциальному избраннику. Если он постоянно говорит вам следующие фразы, тогда стоит от него бежать.

Пять фраз мужчины, после которых от него надо бежать

После каких слов мужчины нужно бежать (фото из открытых источников)

"У меня нет в планах брака ни сейчас, ни потом"

Если вы хотите серьезных отношений и в дальнейшем семью, то не стоит тратить время на мужчину, который не разделяет ваших желаний. Перестаньте надеяться, что он передумает или изменить свое отношения к браку. Не тратьте ни силы, не время, ни свои нервы. 

"Заболела? Как жаль. Дай знать, как поправишься!"

Что можно сказать о мужчине, который отвечает так, узнав, что его любимая девушка плохо себя чувствует? Пожалуй, ничего хорошо. Спросите себя, а можно ли на него положиться в трудные моменты? Нет? Тогда зачем вам нужен такой партнер. 

"Все мужчины изменяют"

После этой фразы нет смысла продолжать разговор, да и вообще строить отношения с мужчиной, который не знает, что такое верность. Для него измена — это нормально, если вы не разделяете эту позицию, тогда уходите от него. 

"Кому ты нужна?"

Еще вариант: "Кто на тебя посмотрит?" С психологической точки зрения подобный вопрос может задать только тот, кто способен возвышаться за ваш счет. Часто таким способом пользуются манипуляторы и те, кого называют абьюзерами. Из отношений с мужчиной, который позволяет себе подобные фразы, нужно бежать без оглядки. 

"Моя мама…"

Есть мужчины, которые постоянно сравнивают девушек со своей матерью. Но упоминание о маме в самом начале знакомства, на первых свиданиях — тревожный звоночек. Это сигнал, обозначающий, что место рядом с этим мужчиной навсегда прочно занято его самой замечательной мамой. Готовы ли вы к конкуренции?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие типы мужчин "убивают" женскую самооценку.


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Источник: https://www.wday.ru/seks-otnosheniya/psihologiya/posle-kakikh-slov-muzhchiny-nuzhno-bezhat/
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