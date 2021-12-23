Пять фраз мужчины, после которых от него надо бежать

По поступкам и словам мужчины видны его истинные намерения по отношению к женщине. Так что стоит внимательно присмотреться к потенциальному избраннику. Если он постоянно говорит вам следующие фразы, тогда стоит от него бежать.

После каких слов мужчины нужно бежать (фото из открытых источников)

"У меня нет в планах брака ни сейчас, ни потом"

Если вы хотите серьезных отношений и в дальнейшем семью, то не стоит тратить время на мужчину, который не разделяет ваших желаний. Перестаньте надеяться, что он передумает или изменить свое отношения к браку. Не тратьте ни силы, не время, ни свои нервы.

"Заболела? Как жаль. Дай знать, как поправишься!"

Что можно сказать о мужчине, который отвечает так, узнав, что его любимая девушка плохо себя чувствует? Пожалуй, ничего хорошо. Спросите себя, а можно ли на него положиться в трудные моменты? Нет? Тогда зачем вам нужен такой партнер.

"Все мужчины изменяют"

После этой фразы нет смысла продолжать разговор, да и вообще строить отношения с мужчиной, который не знает, что такое верность. Для него измена — это нормально, если вы не разделяете эту позицию, тогда уходите от него.

"Кому ты нужна?"

Еще вариант: "Кто на тебя посмотрит?" С психологической точки зрения подобный вопрос может задать только тот, кто способен возвышаться за ваш счет. Часто таким способом пользуются манипуляторы и те, кого называют абьюзерами. Из отношений с мужчиной, который позволяет себе подобные фразы, нужно бежать без оглядки.

"Моя мама…"

Есть мужчины, которые постоянно сравнивают девушек со своей матерью. Но упоминание о маме в самом начале знакомства, на первых свиданиях — тревожный звоночек. Это сигнал, обозначающий, что место рядом с этим мужчиной навсегда прочно занято его самой замечательной мамой. Готовы ли вы к конкуренции?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие типы мужчин "убивают" женскую самооценку.

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