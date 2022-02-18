Путешествие в Лиссабон: какие достопримечательности можно успеть увидеть за один день в городе

Часто путешественники спросят, как лучше провести день, что можно увидеть и сделать в одном удивительном городе — Лиссабоне? Это исторический и потрясающий город, безусловно, где традиции и гордое наследие идеально сочетаются с современной городской суетой, создавая португальский рай, наполненный веселыми развлечениями и достопримечательностями. О лучших способах, чтобы провести незабываемые 24 часа в столице Португалии — Лиссабоне, пишет thetravel.

Путешествие в Лиссабон (фото из открытых источников)

Вот несколько лучших районов города для путешественников, желающих познакомиться с самыми оживленными местами Лиссабона – и все это за один день.



Самый старый район Лиссабона: Алфама





Супер очаровательный и богатый культурным наследием район Алфама является лабиринтом, идеально подходящим для знакомства с более традиционной частью города. Хотя извилистые улицы могут показаться сложными для навигации, но их следует посетить, ведь в этом историческом районе за каждым углом вас ждет сюрприз.

Наслаждайтесь потрясающим видом на Мирадору-дас-Портас-ду-Соль, одну из лучших смотровых площадок города, тянущегося над крышами и выходящего к реке Тежу.

Поднимитесь по извилистым улочкам Алфамы к замку Сан-Хорхе, откуда открывается потрясающий панорамный вид на стены замка. Для тех, кто хочет отдохнуть от прогулок, воспользуйтесь знаменитым трамваем №28, чтобы добраться до замка

Посетите старейшую церковь города, Лиссабонский кафедральный собор, затем проведите некоторое время в Национальном музее Азулехо, кафельном храме, расположенном в монастыре 16 века.

Посетите ночную жизнь Алфамы с ужином в Портас-ду-Соль и насладитесь знаменитой городской музыкой фаду.

Шум и суета Байрру-Алту





Оживленный Байрру-Алту – это преуспевающее место, которое считается одним из самых крутых районов Лиссабона. В течение дня прогуляйтесь по холмистым улицам и осмотрите некоторые известные исторические достопримечательности, затем проведите вечер, поглощая богемную атмосферу Байрро, посещая бары и осматривая красочные местные кафе.

Пеший туризм по холмистым склонам Байрру-Алту – не единственный способ передвижения, в окрестностях также есть несколько работающих фуникулеров; идеальный способ осмотреть достопримечательности. Возьмите Ascensor da Gloría, чтобы полюбоваться одними из лучших видов на исторический центр города.

Полюбуйтесь видами из одной из самых знаковых точек города Мирадуру Сан-Педро-де-Алькантара

Просмотрите некоторые из самых ярких произведений уличного искусства Лиссабона днем, а затем отправляйтесь ночью в Зе-дус-Буа (ZDB), чтобы познакомиться с лучшими произведениями местного искусства и музыкальной сценой – одним из самых крутых мест, где можно побывать.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лиссабонский суд вынес решение по делу драки между фанатами "Бенфики" и "Динамо".

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