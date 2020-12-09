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Психологи назвали ключевые аспекты, которые нужны человеку для счастья

Оказывается, все проведенные ранее опыты не имели общей структуры, которая могла хоть как-то объяснить все аспекты эмоционального здоровья людей

сегодня, 14:08
Автор:

Любовь Блажко

Группа специалистов из университета США провела новое исследование, в ходе которого они выяснили, что же больше всего влияет на психологическое здоровье общества, а также на их уровень удовлетворенности собственной жизнью. Изучив необходимую информацию, ученые составили собственную схему, с помощью которой люди смогут стать абсолютно счастливыми.

Психологи назвали ключевые аспекты, которые нужны человеку для счастья

Ключевые аспекты, которые нужны человеку для счастья. Фото: unsplash. Radu Florin

Так, эксперты заявили, что все исследования, которые были проведены ранее, не имели общей структуры. Поэтому новая схема включает в себя все необходимые аспекты, которые нужны человеку для эмоционального здоровья: осведомленность, внимание и заботу, проницательность и целеустремленность.

Так, на первом месте в этой схеме – осведомленность. Она нужна для того, чтобы человек научился понимать свои внутренние чувства и сигналы. Это в дальнейшем поможет избавиться от стресса, заменив его положительными и приятными эмоциями. 

А вот проницательность помогает лучше понимать все психологические процессы.  

Забота и внимание к другим людям улучшают социальные отношения, максимально снижая риски появления психологических расстройств. 

Целеустремленность – это залог хорошей памяти и "тренировка" психологической устойчивости у человека. А это в будущем точно пригодится. 

Психологи подытожили, что вышеперечисленные аспекты – это ключ к тому, чтобы стать счастливым и сделать свою жизнь именно такой, какой вы хотите ее видеть. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Японские ученые провели новое научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что же на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Оказывается, что за это отвечает гормон серотонин. Он "диктует" нашему сознанию, как нам отреагировать на ту или иную ситуацию: спокойно подождать или не терпеть больше ни минуты. 



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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/129117-psikhologi-razrabotali-skhemu-chtoby-stat-schastlivymi
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