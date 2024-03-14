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Психологи дали действенные советы, которые помогут распознать манипуляторов

Манипуляторы очень хорошо умеют маскироваться, говорят психологи. Однако, как пишет издание HackSpirit, есть несколько лайфхаков, которые помогут их распознать и не стать жертвой

сегодня, 21:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как отмечают психологи, абсолютно все манипуляторы в разговоре используют 9 фраз, позволяющих безошибочно понять, что перед вами человек, желающий вас использовать.

Психологи дали действенные советы, которые помогут распознать манипуляторов

Как распознать манипулятора

Первая фраза – "этого никогда не было" . Манипуляторы могут уверенно заявить, что наблюдаемые события никогда не происходили. Также они обычно говорят, что не сообщали людям о чем-то, хотя на самом деле говорили. Такие действия совершает манипулятор, чтобы заставить человека усомниться в своей памяти. А это, в свою очередь, помогает манипулятору контролировать свою жертву.

Вторая фраза – "посмотри, что ты заставил меня сделать" . Таким образом, манипулятор пытается переложить свою вину на другого, навязывая мнение, что его вины ни в чем нет, и кто-то другой должен отвечать за их поведение.

Третья фраза – "я не могу сделать это без тебя" . Манипулятор просто хочет получить помощь просто так. Именно поэтому он спокойно может соврать, что чего-то не знает, не умеет или не понимает, с надеждой, что его беспомощность растрогает жертву.

Четвертая фраза: "после всего, что я для тебя сделал" . Манипулятор всегда хочет навязать своей жертве чувство вины. Чаще всего этот прием используется в романтических отношениях, когда один из партнеров рассказывает, на какие же "жертвы" он пошел ради другого, чтобы заставить его выполнять свою волю.

Пятая фраза: "ты достаточно умен для человека, который не учился в университете" или "ты прекрасно выглядишь для своего возраста", "удивительно, что у тебя так хорошо получается". На первый взгляд все эти фразы выглядят как комплимент, но это не так. Все они говорятся для того, чтобы унизить жертву и манипулятор хочет этого добиться.

Шестая фраза: "это не моя вина" . Да, манипулятор всегда зайдет способ, чтобы избежать ответственности и переложить вину на кого-то другого.

Седьмая фраза: "ты проводишь с ними слишком много времени". Ею манипулятор хочет привязать к себе жертву, указывая что она слишком много времени проводит с друзьями, семьей. Манипулятор хочет, чтобы жертва принадлежала только ему, тогда будет гораздо проще контролировать.

Восьмая фраза: "я не знаю, что буду делать без тебя". Манипуляторы не хотят разрывать отношения и даже могут пригрозить, что себе что-нибудь причинят. Однако это не так.

Девятая фраза: "ты единственный, кто меня понимает" . Манипулятор хочет польстить жертве и привязать ее к себе, вызывая чувство особенности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как распознать психопата.




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Источник: https://hackspirit.com/phrases-that-show-youre-dealing-with-a-covert-manipulator/
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