Квалифицированный психолог и тренер по личностному росту Наталия Холоденко рассказала о своем личном опыте, а также о том, какие правила в этой жизни точно работают.

Психолог рассказала, какое простое правило работает в любой ситуации. Фото: unsplash

"Я часто занимаюсь самоанализом. Понимание, как возникла неприятная ситуация, помогает не повторять именно эту ошибку, — признается она. — А это значит, что будет новая, более интересная задача, затем — снова ошибка. И это здорово, потому что ты не ходишь по кругу, не бьешься головой о стену, а продвигаешься вперед", — поделилась эксперт.

Наталия призналась, что никогда не играла по правилам. И даже когда у нее был лишний вес, ее пригласили сняться для обложки одного женского журнала, несмотря на то, что до этого там были только длинноногие модели. Поэтому психолог уверена в том, что вовсе необязательно держать себя в строгих рамках, а достаточно просто воспринимать жизнь такой, какая она есть: со всеми прелестями и недостатками.

"Не нужно ее строить, чтобы что-то доказать тем, кто тебя недолюбливает или не верит. Просто то, что выходит хорошо, нужно делать лучше снова и снова, — считает психолог. — Даже если ты в неидеальном весе, без чувства стиля, полна комплексов... Со всей своей реальностью продолжай быть главным волшебником своей жизни", — резюмировала Холоденко.

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