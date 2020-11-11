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Любовь Блажко
Квалифицированный психолог и тренер по личностному росту Наталия Холоденко рассказала о своем личном опыте, а также о том, какие правила в этой жизни точно работают.
Психолог рассказала, какое простое правило работает в любой ситуации. Фото: unsplash
Наталия призналась, что никогда не играла по правилам. И даже когда у нее был лишний вес, ее пригласили сняться для обложки одного женского журнала, несмотря на то, что до этого там были только длинноногие модели. Поэтому психолог уверена в том, что вовсе необязательно держать себя в строгих рамках, а достаточно просто воспринимать жизнь такой, какая она есть: со всеми прелестями и недостатками.
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