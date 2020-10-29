Психолог объяснил пользу объятий для здоровья

Объятия — сильнейший процесс обмена энергией, они спасают от депрессии, грустных мыслей и являются обычным проявлением нежности и любви. Американский психолог Джо Рок выяснил, что эта форма физической близости также обладает большой пользой для здоровья, передает Psychologicalscience.

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Специалист отметил, что с помощью частых объятий в организме можно снизить выработку кортизола (гормона стресса). Если человек находится в напряженном состоянии, то стабилизировать показатели давления и частоту пульса, могут объятия близкого человека.

Психолог также заявил, что эта форма физической близости улучшает настроение и способна укрепить иммунную систему.

В условиях пандемии, когда действуют строгие карантинные нормы, эксперты рекомендуют обнимать своего партнера, домашнего любимца или даже подушку, это все тоже обладает неким терапевтическим эффектом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что американские ученые с помощью исследования доказали, что новые знакомства положительно действуют на наше здоровье.

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