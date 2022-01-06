Психолог назвал 12 вопросов, которые очень важны для отношений после 6 месяцев

Психотерапевт рассказал о 12 вопросах, на которые должны ответить партнеры после 6 романтических романов. Именно они могут стать проверкой на то, есть ли шансы на что-нибудь посерьезнее и как хорошо знают люди свою вторую половинку.

Отношения (фото из открытых источников)

Консультант по браку и психотерапевт Джефф Гюнтер активно ведет свой блок в ТикТок, где рассказывает о различных важных аспектах отношений. Недавно он задел довольно актуальную тему того, о чем должны знать партнеры после 6 месяцев романтических встреч, передает Радио MAXIMUM.

Всего Джефф назвал 12 вещей, о которых должны быть в курсе второй половинки за такой срок. Именно они помогают поддерживать крепкую связь и строить счастливые и зрелые отношения. И тема стала очень обсуждаемой, ведь оказалось, что многие и за более долгий период не могут ответить на все вопросы. Неудивительно, что ролик собрал более 11 миллионов просмотров!

1. Что заставляет плакать или смеяться партнера?

2. Чем он/она увлекается?

3. Как на ее/его взросление повлияла семья?

4. Что его/ее слит?

5. Есть ли у него религиозные убеждения и как они влияют на жизненный выбор?

6. Что он может назвать решающим моментом в жизни?

7. Что для партнера самое важное?

8. Что для партнера удача?

9. Какую поддержку оказать партнеру, если он скучает или стряхивает?

10. Каким достижением он/она больше всего гордится?

11. Что может вдохновлять и заряжать энергией партнера?

12. Как партнер восстанавливает свое эмоциональное состояние?

Напомним, в настоящих отношениях нет места изменам, ведь они разрушают доверие к партнеру. Но, к сожалению, есть ряд причин, по которым люди решаются на такой шаг. Хуже всего, что даже в счастливых союзах, партнеры могут пойти "налево".

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