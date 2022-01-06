Психолог назвал 12 вопросов, которые очень важны для отношений после 6 месяцев

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Ольга Чародий
Психотерапевт рассказал о 12 вопросах, на которые должны ответить партнеры после 6 романтических романов. Именно они могут стать проверкой на то, есть ли шансы на что-нибудь посерьезнее и как хорошо знают люди свою вторую половинку.
Отношения (фото из открытых источников)
Консультант по браку и психотерапевт Джефф Гюнтер активно ведет свой блок в ТикТок, где рассказывает о различных важных аспектах отношений. Недавно он задел довольно актуальную тему того, о чем должны знать партнеры после 6 месяцев романтических встреч, передает Радио MAXIMUM.
Всего Джефф назвал 12 вещей, о которых должны быть в курсе второй половинки за такой срок. Именно они помогают поддерживать крепкую связь и строить счастливые и зрелые отношения. И тема стала очень обсуждаемой, ведь оказалось, что многие и за более долгий период не могут ответить на все вопросы. Неудивительно, что ролик собрал более 11 миллионов просмотров!
1. Что заставляет плакать или смеяться партнера?
2. Чем он/она увлекается?
3. Как на ее/его взросление повлияла семья?
4. Что его/ее слит?
5. Есть ли у него религиозные убеждения и как они влияют на жизненный выбор?
6. Что он может назвать решающим моментом в жизни?
7. Что для партнера самое важное?
8. Что для партнера удача?
9. Какую поддержку оказать партнеру, если он скучает или стряхивает?
10. Каким достижением он/она больше всего гордится?
11. Что может вдохновлять и заряжать энергией партнера?
12. Как партнер восстанавливает свое эмоциональное состояние?
Напомним, в настоящих отношениях нет места изменам, ведь они разрушают доверие к партнеру. Но, к сожалению, есть ряд причин, по которым люди решаются на такой шаг. Хуже всего, что даже в счастливых союзах, партнеры могут пойти "налево".
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