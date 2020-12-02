kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 02.12.2020

BTC/USD

19067.12

ETH/USD

596.75

LTC/USD

87.24

НБУ 02.12.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Досуг психология Проверенный способ, который поможет вам оторваться от смартфона
commentss НОВОСТИ Все новости

Проверенный способ, который поможет вам оторваться от смартфона

Ответ оказался очевидным

сегодня, 20:56
Автор:

Любовь Блажко

Часто в компании друзей можно заметить человека, который половину вечера проведет в своем телефоне, отказавшись от общения. И подобная проблема встречается все чаще, потому что привычка каждую свою свободную минуту тратить на смартфон привязывается к нам все сильнее. Но решить проблему можно, и квалифицированный психолог Дмитрий Синарев знает как. 

Проверенный способ, который поможет вам оторваться от смартфона

Как не тратить много времени на гаджеты. Фото: unsplash. Jacob Owens

Первое, что нужно сделать в такой ситуации – "разбить" внимание человека, который "застрял" в телефоне. К примеру, вы можете достать свой гаджет и предложить собеседнику на время отложить телефоны в сторону. И какой бы не была его реакция, хоть не несколько секунд это сможет отвлечь его внимание. 

Второе – человек сам должен осознать, что ему нужно научиться контролировать свое внимание. Здесь хорошей альтернативой может стать физическая активность или прогулка на свежем воздухе. Но существенный минус у этого способа тоже есть: это дает лишь временный эффект. 

Специалист также добавил, что если человек в целом больше любит виртуальное общение, нежели живое, то это может говорить о наличии серьезной психологической проблемы. А ее нужно решать уже на более "серьезном личностном уровне", резюмировал психолог. 

Как сообщало издание "Комментарии", что на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Японские ученые провели новое научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что же на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Оказывается, что за это отвечает гормон серотонин. Он "диктует" нашему сознанию, как нам отреагировать на ту или иную ситуацию: спокойно подождать или не терпеть больше ни минуты. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lenta.ru/news/2020/11/29/smartfon/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ