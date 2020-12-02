Проверенный способ, который поможет вам оторваться от смартфона

Часто в компании друзей можно заметить человека, который половину вечера проведет в своем телефоне, отказавшись от общения. И подобная проблема встречается все чаще, потому что привычка каждую свою свободную минуту тратить на смартфон привязывается к нам все сильнее. Но решить проблему можно, и квалифицированный психолог Дмитрий Синарев знает как.

Как не тратить много времени на гаджеты. Фото: unsplash. Jacob Owens

Первое, что нужно сделать в такой ситуации – "разбить" внимание человека, который "застрял" в телефоне. К примеру, вы можете достать свой гаджет и предложить собеседнику на время отложить телефоны в сторону. И какой бы не была его реакция, хоть не несколько секунд это сможет отвлечь его внимание.

Второе – человек сам должен осознать, что ему нужно научиться контролировать свое внимание. Здесь хорошей альтернативой может стать физическая активность или прогулка на свежем воздухе. Но существенный минус у этого способа тоже есть: это дает лишь временный эффект.

Специалист также добавил, что если человек в целом больше любит виртуальное общение, нежели живое, то это может говорить о наличии серьезной психологической проблемы. А ее нужно решать уже на более "серьезном личностном уровне", резюмировал психолог.

Как сообщало издание "Комментарии", что на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Японские ученые провели новое научное исследование, в ходе которого им удалось выяснить, что же на самом деле влияет на уровень нашего терпения. Оказывается, что за это отвечает гормон серотонин. Он "диктует" нашему сознанию, как нам отреагировать на ту или иную ситуацию: спокойно подождать или не терпеть больше ни минуты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!