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Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на январь

Январь 2021 года начнется для многих знаков зодиака бурно и страстно

сегодня, 20:24
Автор:

Любовь Блажко

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала любовный прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на первый месяц следующего года. 

Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на январь

Гороскоп на январь. Фото: unian

Овен

Ваша жизнь будет наполнена радостью, а отношения будут укрепляться с каждым днем. Вы будете наслаждаться совместным отдыхом с любимым человеком. 

Телец

Вам хочется спрятаться от всех и побыть какое-то время наедине с самим собой. И не надо пугаться или переживать по этому поводу – такое состояние тоже нужно пережить. 

Близнецы

Январь может быть для вас не самым бурным в плане личных отношений. И все потому, что сейчас так много работы, что думать об отношениях вам просто некогда. 

Рак

В январе в вас проснется какая-то дикая страсть, которую вы будете проявлять во всем, что делаете. И это поможет вам притянуть к себе партнера, который оценит эту черту. 

Лев

Вам может поступить романтическое предложение, которое заставит вас задуматься о том, а стоит ли на него соглашаться. 

Дева

У вас может закрутиться бурный роман, который принесет много страсти, встреч, романтики, долгих разговоров и несмелых признаний. 

Весы

Этот месяц будет расслабленным и спокойным. Ваши отношения стабильны и вам будет хорошо со своей половинкой. Вы празднуете, отдыхаете и проводите время вместе. 

Скорпион

Вам приходится себя в чем-то сдерживать, чтобы не возникали ссоры с близкими. Ваши резкие эмоциональные вспышки могут сыграть против вас. Потому что если новую посуду купить можно, то нового партнера найти не так просто. 

Стрелец

Вам хочется много заботится о близких, опекать, потакать капризам и проявлять нежность и сентиментальность. 

Козерог

Вы сможете с легкостью открыться для новых отношений, чему сами будете крайне удивлены. И вас закрутит водоворот страстей.

Водолей

Вам захочется что-то поменять в своей жизни. Можно поехать куда, ведь на новом месте не исключена встреча с новым партнером. 

Рыбы

В январе перед вами будет стоять нелегкий выбор. Вы или дальше продолжите идти в том направлении, которое выбрали, или откажитесь от всего, чтобы отправиться в одиночное плаванье. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, каким знакам Зодиака повезет больше всего в 2021 году. 


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Источник: https://astro.obozrevatel.com/news/lyubovnyij-goroskop-dlya-vseh-znakov-na-yanvar-kto-najdet-vtoruyu-polovinku.htm
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