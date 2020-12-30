Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на январь

Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала любовный прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на первый месяц следующего года.

Гороскоп на январь. Фото: unian

Овен

Ваша жизнь будет наполнена радостью, а отношения будут укрепляться с каждым днем. Вы будете наслаждаться совместным отдыхом с любимым человеком.

Телец

Вам хочется спрятаться от всех и побыть какое-то время наедине с самим собой. И не надо пугаться или переживать по этому поводу – такое состояние тоже нужно пережить.

Близнецы

Январь может быть для вас не самым бурным в плане личных отношений. И все потому, что сейчас так много работы, что думать об отношениях вам просто некогда.

Рак

В январе в вас проснется какая-то дикая страсть, которую вы будете проявлять во всем, что делаете. И это поможет вам притянуть к себе партнера, который оценит эту черту.

Лев

Вам может поступить романтическое предложение, которое заставит вас задуматься о том, а стоит ли на него соглашаться.

Дева

У вас может закрутиться бурный роман, который принесет много страсти, встреч, романтики, долгих разговоров и несмелых признаний.

Весы

Этот месяц будет расслабленным и спокойным. Ваши отношения стабильны и вам будет хорошо со своей половинкой. Вы празднуете, отдыхаете и проводите время вместе.

Скорпион

Вам приходится себя в чем-то сдерживать, чтобы не возникали ссоры с близкими. Ваши резкие эмоциональные вспышки могут сыграть против вас. Потому что если новую посуду купить можно, то нового партнера найти не так просто.

Стрелец

Вам хочется много заботится о близких, опекать, потакать капризам и проявлять нежность и сентиментальность.

Козерог

Вы сможете с легкостью открыться для новых отношений, чему сами будете крайне удивлены. И вас закрутит водоворот страстей.

Водолей

Вам захочется что-то поменять в своей жизни. Можно поехать куда, ведь на новом месте не исключена встреча с новым партнером.

Рыбы

В январе перед вами будет стоять нелегкий выбор. Вы или дальше продолжите идти в том направлении, которое выбрали, или откажитесь от всего, чтобы отправиться в одиночное плаванье.

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