Любовный гороскоп для всех знаков Зодиака на январь

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Любовь Блажко
Таролог и прогнозист Ольга Соломка дала любовный прогноз на картах Таро для всех знаков Зодиака на первый месяц следующего года.
Гороскоп на январь. Фото: unian
Овен
Ваша жизнь будет наполнена радостью, а отношения будут укрепляться с каждым днем. Вы будете наслаждаться совместным отдыхом с любимым человеком.
Телец
Вам хочется спрятаться от всех и побыть какое-то время наедине с самим собой. И не надо пугаться или переживать по этому поводу – такое состояние тоже нужно пережить.
Близнецы
Январь может быть для вас не самым бурным в плане личных отношений. И все потому, что сейчас так много работы, что думать об отношениях вам просто некогда.
Рак
В январе в вас проснется какая-то дикая страсть, которую вы будете проявлять во всем, что делаете. И это поможет вам притянуть к себе партнера, который оценит эту черту.
Лев
Вам может поступить романтическое предложение, которое заставит вас задуматься о том, а стоит ли на него соглашаться.
Дева
У вас может закрутиться бурный роман, который принесет много страсти, встреч, романтики, долгих разговоров и несмелых признаний.
Весы
Этот месяц будет расслабленным и спокойным. Ваши отношения стабильны и вам будет хорошо со своей половинкой. Вы празднуете, отдыхаете и проводите время вместе.
Скорпион
Вам приходится себя в чем-то сдерживать, чтобы не возникали ссоры с близкими. Ваши резкие эмоциональные вспышки могут сыграть против вас. Потому что если новую посуду купить можно, то нового партнера найти не так просто.
Стрелец
Вам хочется много заботится о близких, опекать, потакать капризам и проявлять нежность и сентиментальность.
Козерог
Вы сможете с легкостью открыться для новых отношений, чему сами будете крайне удивлены. И вас закрутит водоворот страстей.
Водолей
Вам захочется что-то поменять в своей жизни. Можно поехать куда, ведь на новом месте не исключена встреча с новым партнером.
Рыбы
В январе перед вами будет стоять нелегкий выбор. Вы или дальше продолжите идти в том направлении, которое выбрали, или откажитесь от всего, чтобы отправиться в одиночное плаванье.
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