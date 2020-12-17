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Гороскоп 2021: каким знакам Зодиака повезет больше всего

Кто же оказался в списке этих счастливчиков?

сегодня, 17:20
Автор:

Любовь Блажко

Для некоторых знаков Зодиака будущий год может оказаться одним из самых лучших в жизни. Давайте же скорее узнаем, кто в год Белого металлического Быка получит много счастья, достатка и романтики. 

Гороскоп 2021: каким знакам Зодиака повезет больше всего

Гороскоп 2021. Фото: unsplash

Овен

Этот знак почувствует счастье и радость уже в первом месяце 2021-го. Овнов ожидает карьерный рост, вместе с которым в их жизни появится больше ответственности и работы. Поэтому вам нужно быть готовыми к тому, чтобы упорно трудиться. Но приложенные усилия точно принесут свои плоды – в следующем году может сбыться ваше самое заветное желание. 

Телец

Этому знаку Зодиака удача улыбнется с приходом весны. Вы начнете замечать, как ваши планы и мечты постепенно превращаются в реальность. Карьерный рост тоже возможен. А если вы в поиске работы, то вам может поступить не одно выгодное предложение от работодателя. 

Астрологи рекомендуют Тельцам быть осторожными с финансами, потому что появится риск потратить их на ненужные вещи. 

Близнецы

Вы сможете обрести счастье с приходом лета, потому что именно с его наступлением в вашей жизни начнутся грандиозные изменения. В вашей жизни появится новый человек, который станет для вас чем-то большим, чем просто другом. 

Что касается финансов, то если Близнецы смогут правильно ими распорядиться, то в скором времени смогут улучшить свое материальное состояние. 

Весы

Весы, как и Овны, почувствуют счастье уже в начале следующего года. Вас ждет успех как в финансовой сфере, так и в личной. Вы сможете найти много новых друзей. Но чтобы предсказания астрологов сбылись, необходимо не переставать трудиться.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, гороскоп на четверг, 17 декабря. 


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