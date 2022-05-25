Привлечете проблемы и неудачи: какие вещи не стоит одалживать

Пожалуй, каждый из нас что-то одалживал кому-то из знакомых, потому что людям принято помогать. Однако, не все вещи можно давать в долг, потому что есть вероятность привлечения к себе различных неприятностей. Эксперты назвали список вещей, которые не стоит никому отдавать, хоть и временно, чтобы не потерять свою удачу.

Что нельзя одалживать, чтобы не привлечь неудачи (фото из открытых источников)

Кухонная утварь

Казалось бы, это такая мелочь, почему бы не одолжить какую-то кухонную принадлежность соседу или подруге. Но эксперты говорят, что посуда впитывает в себя энергетику дома, поэтому давая ее в долг, вы отдаете частичку собственного счастья. В результате могут возникнуть проблемы с финансами.

Соль

Оказывается, что соль также нельзя одалживать, потому что ее кристаллы поглощают энергию человека. При одалживании продукта, вы отдаете свою энергию и жизненные силы. Это может привести к потере удачи и ссорам.

Хлеб

Если у вас остался последний кусочек, то его ни в коем случае не отдавайте, как бы благородно это не выглядело. Дело в том, что вы можете привлечь нищету. Если же у вас много хлеба, тогда можно поделиться с ближними.

Ювелирные украшения

Различные серьги, кольца, браслеты и другие драгоценности впитывают в себе энергию своего обладателя, поэтому нельзя одалживать украшения. Вместе с ними вы отдаете и частичку своей энергии.

Одежда и обувь

Эксперты говорят, что дело здесь также в энергетике. Вещи могут впитывать, как положительную, так и отрицательную. Одалживая кому-то свой предмет одежды, вы отдаете частичку своей удачи и счастья.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, где нельзя хранить деньги, чтобы не привлечь в дом безденежье.

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