Привлечете проблемы и неудачи: какие вещи не стоит одалживать

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Светлана Шкурупий
Пожалуй,
каждый из нас что-то одалживал кому-то из знакомых, потому что людям принято
помогать. Однако, не все вещи можно давать в долг, потому что есть вероятность привлечения
к себе различных неприятностей. Эксперты назвали список вещей, которые не стоит
никому отдавать, хоть и временно, чтобы не потерять свою удачу.
Что нельзя одалживать, чтобы не привлечь неудачи (фото из открытых источников)
Кухонная утварь
Казалось
бы, это такая мелочь, почему бы не одолжить какую-то кухонную принадлежность
соседу или подруге. Но эксперты говорят, что посуда впитывает в себя энергетику
дома, поэтому давая ее в долг, вы отдаете частичку собственного счастья. В
результате могут возникнуть проблемы с финансами.
Соль
Оказывается,
что соль также нельзя одалживать, потому что ее кристаллы поглощают энергию
человека. При одалживании продукта, вы отдаете свою энергию и жизненные силы.
Это может привести к потере удачи и ссорам.
Хлеб
Если
у вас остался последний кусочек, то его ни в коем случае не отдавайте, как бы
благородно это не выглядело. Дело в том, что вы можете привлечь нищету. Если же
у вас много хлеба, тогда можно поделиться с ближними.
Ювелирные украшения
Различные
серьги, кольца, браслеты и другие драгоценности впитывают в себе энергию своего
обладателя, поэтому нельзя одалживать украшения. Вместе с ними вы отдаете и
частичку своей энергии.
Одежда и обувь
Эксперты
говорят, что дело здесь также в энергетике. Вещи могут впитывать, как положительную,
так и отрицательную. Одалживая кому-то свой предмет одежды, вы отдаете частичку
своей удачи и счастья.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, где нельзя хранить деньги, чтобы не привлечь в дом безденежье.
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