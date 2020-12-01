Пора украшать дом к праздникам: почему психологи советуют сделать это поскорее

Психологи заявили о том, что украшение дома к новогодним праздникам поднимает наше настроение и настраивает на нужную волну. Именно по этой причини не стоит откладывать приятные хлопоты, а лучше позаботиться об этом заранее.

Новогодние праздники. Фото: unsplash. Pineapple Supply Co

Такого же мнения придерживается профессор отдела физиологии института им. Богомольца Виктор Досенко.

"Главное — это определенный паттерн, определенный узор праздника. И вот это наш мозг воспринимает и переносит себя в эти праздники, в те ситуации, когда мы были абсолютно счастливы в кругу семьи, в детстве, и становимся действительно и более здоровыми, и более счастливыми на мозговом уровне", — объяснил специалист.

Он также добавил, что одной из самых главных проблем этого года является депрессивное состояние многих людей, а перечисленные действия помогут им перестроиться и улучшить свое восприятие действительности.

Стоит отметить, что маркетологи тоже это прекрасно понимают, поэтому новогодние атрибуты появляются на витринах магазинов уже с середины ноября. И в этом нет ничего плохого, ведь чем раньше человек начнет думать о новогоднем декоре, тем быстрее ему станет легче, резюмируют эксперты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как отпустить тревогу и улучшить праздничное настроение. В это неспокойное время большинство из нас легко поддаются панике, но стоит все же концентрировать свое внимание на более приятных вещах. Например, не за горами новогодние праздники, поэтому пришло время спланировать их, а также позаботиться о своем новогоднем настроении. Квалифицированный психолог Ирина Тарасова поделилась несколькими действенными советами.

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