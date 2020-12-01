Пора украшать дом к праздникам: почему психологи советуют сделать это поскорее

Язык
Coinspot 01.12.2020
BTC/USD
18361.90
ETH/USD
574.01
LTC/USD
82.31
НБУ 01.12.2020
USD/UAH
28.70
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Любовь Блажко
Психологи заявили о том, что украшение дома к новогодним праздникам поднимает наше настроение и настраивает на нужную волну. Именно по этой причини не стоит откладывать приятные хлопоты, а лучше позаботиться об этом заранее.
Новогодние праздники. Фото: unsplash. Pineapple Supply Co
Такого же мнения придерживается профессор отдела физиологии института им. Богомольца Виктор Досенко.
Он также добавил, что одной из самых главных проблем этого года является депрессивное состояние многих людей, а перечисленные действия помогут им перестроиться и улучшить свое восприятие действительности.
Стоит отметить, что маркетологи тоже это прекрасно понимают, поэтому новогодние атрибуты появляются на витринах магазинов уже с середины ноября. И в этом нет ничего плохого, ведь чем раньше человек начнет думать о новогоднем декоре, тем быстрее ему станет легче, резюмируют эксперты.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости