Почему во сне вы не можете убежать или закричать – шокирующий ученых ответ

У многих людей случаются сны, в которых они всеми силами пытаются уйти от опасности или закричать, но не могут этого сделать . Вы бежите так, будто в паутине, а вместо крика – только тихий шепот? Такой опыт кажется мистическим и тревожным, но на самом деле он может иметь серьезное научное объяснение – а также древние верования сочетаются с нейробиологией .

Наука vs. Мистика: что стоит за сновидениями, в которых вы не можете двигаться или говорить

Наука говорит о фазе REM – это стадия сна, когда происходит большинство ярких сновидений. Во время этой фазы мозг активно "сует" сцены, эмоции и сюжеты, но тело фактически парализовано (состояние называется REM atonia ) — чтобы мы не воспроизводили движения в реальной жизни и не травмировали себя. Именно через этот механизм наши мышцы отключаются, поэтому даже если во сне вы убегаете или хотите кричать, ваш организм не подает соответствующих физических сигналов.

На уровне нейронов это выглядит так: мозг посылает команду "двигайся!" или "кричи!", но только мозговые центры активны , тогда как мышцы остаются в "спящем" состоянии. Из-за отсутствия обратного сигнала и проприоцепции (смысла телодвижений) в вашем сновидении бег выглядит как замедленная походка, а крик — как шорох .

Интересно, что психологи видят в таких снах и “зеркало” вашей жизни : чувство беспомощности или невозможности повлиять на события во сне может символизировать, что вы в реальной жизни испытываете блоки, страхи или невысказанные эмоции . В мистических традициях это толкуют как энергетическую "засыпание сознания" , возникающую, когда человек не в состоянии выразить себя или чувствует, что его голос не слышат.

У многих народов столетий назад такие сны считали моментами, когда смешиваются физическое и духовное – будто душа пробует что-то сказать, а тело не слушается, или когда тонкий мир переплетается с обычным сном. Хотя современная наука не подтверждает существование "мистических сущностей", некоторые исследования свидетельствуют, что явления, похожие на сонный паралич с галлюцинациями, могут возникать именно в те моменты, когда человек частично просыпается, но тело до сих пор парализовано .

Что значит, когда вы не можете кричать во сне?

• Мышцы, отвечающие за голос и дыхание, парализованы – поэтому даже если во сне вы слышите себя, тело не производит звука.

• Обиды во сне часто проявляют эмоциональные блоки: чувство невыраженности, страха или опасности.

• Некоторые традиции говорят, что это может быть символическим посланием подсознания – мол, вам нужно озвучить что-то важное в жизни.

Важно: подобные сны не всегда сигнализируют о болезни . Они чаще связаны со стрессом, переживаниями или психоэмоциональной нагрузкой. Однако, если такие явления сопровождаются длительными ощущениями страха или невозможностью проснуться, это может являться признаком сона с частичным пробуждением или параличом сна , который встречается примерно у 20% людей хотя бы раз в жизни.

Таким образом, ответ на вопрос "почему я не могу убежать или закричать во сне" имеет два измерения :

• научный – это защитный механизм вашего мозга во время REM-сна;

• психологический и символический – это возможное отражение эмоциональных переживаний, которые “перерабатываются” во время сна.

