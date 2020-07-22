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Главная Новости Досуг психология Психолог рассказала, почему успешных женщин не зовут замуж
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Психолог рассказала, почему успешных женщин не зовут замуж

Успешные женщины могут неосознанно отталкивать мужчин

сегодня, 15:30
Автор:

Светлана Шкурупий
Психолог рассказала, почему успешных женщин не зовут замуж

pixabay.com

Многие самодостаточные и реализованные женщины жалуются на то, что не могут найти себе достойного мужчину. Казалось бы, у них все есть, но на любовном фронте почему-то тихо. На своей странице в Instagram семейный психолог Светлана Стрига рассказала, почему успешным женщинам трудно выйти замуж.

Специалист отметила, что женщине, занимающей на работе высокий пост или построившей карьеру, гораздо труднее создать крепкие и длительные отношения. И вот почему:

- Женщина, которая занимает высокую должность и имеет достойный заработок, может отпугивать мужчин. И в первую очередь, из-за того, что успешная карьера указывает на наличие жесткого и твердого характера, самоуверенности, упрямства и высокой активности. Не все представители сильного пола мечтают видеть даму с такими качествами своей будущей женой.

- Успешные девушки любят говорить о том, что они очень "горячие" в постели. Но такое смелое заявление вряд ли привлечет представителя противоположного пола. Во-первых, потому что знание о большом постельном опыте избранницы действует, как холодный душ. И во-вторых, есть страх самому не оказаться "богом" - рядом с богиней.

- Женщина уделяет много внимания своей внешности, часто посещает косметологов, парикмахеров, использует силикон в разных частях тела. Для большинства мужчин прикоснуться к такой женщине страшно! Они подсознательно бояться повредить такую искусственно созданную красоту, они не могут расслабиться и чувствовать себя естественно.

- Большинство успешных женщин очень требовательно относятся к своим партнерам. Если женщина считает себя совершенством, то и мужчина рядом должен ей соответствовать. Но критика всегда плохо сказывается на отношениях. Даже если мужчина и способен соответствовать всем требованиям такой дамы, сам факт их наличия может убить любовь.


Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему мужчины часто не реагируют на просьбы женщин.


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