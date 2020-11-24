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Почему пижама - плохая одежда для удаленной работы

Даже во время дистанционной работы вы должни переодеваться

сегодня, 05:30
Автор:

Кириєнко Анна

В связи с пандемией коронавируса многие граждане перешли на дистанционную работу. Но это не значит, что дома вы можете работать в пижаме и комнатных тапочках.

Почему пижама - плохая одежда для удаленной работы

Фото: Закон и бизнес

Психологи рассказывают, что такая одежда расслабляет. А это значит, что работаете вы менее эффективно, чем обычно.

Конечно одевать костюм каждый раз также не стоит. В карантинных условиях стилисты выделили новый стиль — полурабочий. Он проще, чем офисный, но и отличается от домашнего. Можно выбрать сдержанные, но просторные кофточки, блузки, рубашки и совместить их с удобными брюками или юбкой.

Если вы работаете в режиме постоянных конференций, то о своей внешности нужно позаботиться больше. Необходимо предстать перед сотрудниками в обычном офисном образе.

Стоит не забывать о макияже и укладке.

Ваш имидж могут испортить и домочадцы. Поэтому сразу предупреждайте их о важной конференции. Закройте дверь в комнату. Выберите хороший и светлый фон. Так вы будете казаться серьезным человеком.

Также, психологи советуют, если у вас запланирована тяжелая встреча или разговор, обуйте рабочую обувь. Она придаст большей уверенности.

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Источник: https://www.vesti.ru/article/2489167
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