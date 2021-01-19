Почему новорожденный малыш не может скрепить союз своих родителей

Новорожденный ребенок будет находиться в центре внимания, забирая все ваше свободное время. Очень часто между супругами возникают споры по поводу домашних дел, ссоры становятся более частыми, а интимность сокращается.

Разногласия в семье. Фото: depositphotos

Объем работы, который должен быть проделан ежедневно, означает, что в конце дня вы будете чувствовать себя уставшей. Также многие женщины после родов не в состоянии быстро потерять вес, набранный за время беременности, и поэтому не ощущают себя привлекательными. Финансовые трудности, с которыми может столкнуться молодая семья с появлением малыша возлагает еще больше стресса на пару. Женщина в связи с долгим отсутствием супруга дома может испытывать гнев и негодование, связанное с чувством, что супруги отдаляются друг от друга. В конце концов, вы осознаете, что мало времени проводите с мужем и вам просто необходимо побыть наедине с ним.

Самой распространенной причиной разногласий между молодыми родителями является несоответствие между ожиданиями и реальностью, но чем больше вы планируете, что и как делать перед появлением первенца, тем меньше сюрпризов и меньше конфликтов возникнет после его появления. Обсудите, как каждый из вас видит свою жизнь в период, когда вас станет трое. Как вы будете делить работу по дому? Как вы будете проводить свое личное время и время вдвоем с половинкой? Если ваш партнер хочет проводить вечер каждой пятницы со своими друзьями, тогда, возможно, он может ухаживать за ребенком в субботу утром, в то время как вы идете на занятия по пилатесу, на маникюр или просто наслаждаетесь чашкой чая. Обсуждение этих деталей может показаться преждевременным, но если вы будете ждать ребеночка, прежде чем разберетесь со всем этим, то потом вы будете чувствовать себя слишком уставшими для таких разговоров.

Мы отдаем все наше время и энергию детям, и предпочитаем систему убеждений, что наш супруг является взрослым человеком, который способен позаботиться о себе самостоятельно. Но отложить брак на задний план означает создать пространство для растущего негодования, что и вызывает разногласия среди пар. С появлением малыша, паре необходимо время для продолжения изучения друг друга и соединения, поэтому психологи рекомендуют парам проводить два часа только вдвоем один раз в неделю.

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