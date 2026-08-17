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Почему мы откладываем дела: за прокрастинацией скрывается не лень, а эти страхи

Психологи объясняют, почему мы прокрастинируем, какие эмоциональные триггеры за этим стоят и как преодолеть сопротивление перед трудной задачей.

17 августа 2026, 12:31
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Сергій Кречмаровський

Случалось ли вам часами убирать на столе или листать ленту соцсетей именно тогда, когда пора садиться за важный отчет? В такие моменты мы обычно наказываем себя за безвольность и клеймим банальным словом – "лень".

Почему мы откладываем дела: за прокрастинацией скрывается не лень, а эти страхи

Прокрастинация: смартфон вместо работы. / Фото: сгенерировано ИИ

Однако современные психологи отмечают: прокрастинация – это не просто нехватка дисциплины, а прежде всего сложный механизм регуляции эмоций.

Лень или избегание дискомфорта?

Хотя физическая и психическая усталость также могут вызвать откладывание дел, прокрастинация имеет немаловажную особенность. При ней человек сознательно откладывает запланированное, понимая негативные последствия, и продолжает испытывать фоновый стресс и вину.

Сложная, неприятная или неопределенная задача часто вызывает тревогу, скуку или фрустрацию. Чтобы быстро избавиться от этих ощущений, мы подсознательно выбираем более простую или более приятную деятельность, получая краткосрочное эмоциональное облегчение.

Какие триггеры за этим стоят?

За стремлением избежать задачи скрывается широкий спектр эмоциональных факторов:

  • Страх неудачи и критики. Опасение сделать работу плохо заставляет оттягивать момент оценки вашего результата.

  • Высокие требования к себе. Когда планка ожиданий завышена, задача кажется слишком сложной, а барьер перед стартом растет.

  • Неопределенность. Отсутствие четкого понимания первого шага усиливает чувство дискомфорта и побуждает к избеганию.

Как снизить психологический барьер?

  • Позвольте "плохой черновик". Снимите фокус с идеального результата. Позвольте себе сделать первый вариант с ошибками – лишь бы сдвинуться с места.

  • Попытайтесь поработать 5 минут. Маленький и конкретный старт помогает существенно снизить сопротивление перед сложной задачей.

  • Мелкие шаги. Разбейте задачу. Вместо "написать статью" поставьте цель "открыть документ и выписать 3 тезиса".

В следующий раз, когда поймаете себя на откладівании дела, спросите не "почему я недисциплинирован?", а "какой именно неприятной эмоции я сейчас пытаюсь избежать?" Это поможет понять истинную причину и вернуть контроль над временем.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о 4 шагах, которые помогут пережить семейный кризис.






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