Почему мы не любим понедельники: причины вас удивят

Принято считать, что понедельник — самый тяжелый день недели, поэтому многие люди встречают его без особого энтузиазма. И не всегда это связано с началом рабочей недели. Есть психологические факторы, которые влияют на то, что люди недолюбливают этот день. В чем же причины?

почему мы не любим понедельники(фото из открытых источников)

Естественный ритм вашего тела

Эксперты говорят, что на выходных наше тело расслабляется и переходит на другой ритм сна и бодрствования, поэтому в понедельник нам особенно тяжело снова переключаться на рабочий режим. Отсюда у многих возникает раздражение, усталость и сонливость.

Потеря свободы

Многие люди ожидают того, что в субботу и воскресенье хорошо отдохнут, но получается так, что выходные загружены и возможности полежать на диване нет, хотя есть ощущение свободы от работы. Когда приходит понедельник, люди настраивают себя на рабочий график и уверенны в том, что потеряли "свободу выходных".

Мы не любим свою работу

Раздражительность, злость и стресс могут возникнуть утром в понедельник из-за того, что вы не любите свою работу и не хотите туда идти. Вас напрягает одна лишь мысль, что нужно туда возвращаться и заниматься нелюбимым делом.

Социум

Все вокруг навязывают нелюбовь к понедельнику. Поэтому мы на подсознательном уровне чувствуем апатию по весь день. Даже несмотря на то, что у нас это может быть выходной или, когда мы идем на работу, которую любим.

Неизвестность

Еще одной причиной нелюбви понедельника является неизвестность. То есть мы не знаем, чего ожидать в течение всей недели. Особенно эта неизвестность нас пугает в период пандемии. Мы боимся увольнения, болезни, получения больших нагрузок и тому подобное.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван самый тяжелый день недели, и это не понедельник.

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