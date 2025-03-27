Плохое настроение или депрессия: как отличить эти состояния

Плохое настроение – это временное чувство печали, раздражение или разочарование, обычно проходящее через несколько часов или дней. Депрессия – это серьезное психическое расстройство, которое влияет на чувства, мысли и поведение человека в течение длительного времени. Важно уметь различать эти два состояния, чтобы вовремя обратиться за помощью.

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Ключевые отличия между плохим настроением и депрессией:

Продолжительность:

Плохое настроение обычно длится несколько часов или дней.

Депрессия длится минимум две недели и может длиться месяцы или даже годы.

Интенсивность:

Плохое настроение – это легкое или умеренное чувство печали.

Депрессия – это глубокое и постоянное чувство печали, безнадежности и беспомощности.

Воздействие на повседневную жизнь:

Плохое настроение может временно повлиять на повседневные дела, но не мешает их выполнять.

Депрессия значительно усложняет выполнение повседневных задач, таких как работа, обучение или уход за собой.

Интерес к деятельности:

При плохом настроении человек может испытывать временную утрату интереса к любимым занятиям.

При депрессии человек полностью теряет интерес к любой деятельности, ранее доставлявшей удовольствие.

Физические симптомы:

Плохое настроение редко сопровождается физическими симптомами.

Депрессия может сопровождаться физическими симптомами, такими как усталость, бессонница, изменения аппетита и боли.

Мысли:

При плохом настроении человек может иметь негативные мысли, но они не являются постоянными.

При депрессии человек имеет постоянные негативные мысли о себе, мире и будущем.

Симптомы депрессии:

Постоянное чувство печали, безнадежности или беспомощности.

Утрата интереса к деятельности, которая раньше доставляла удовольствие.

Изменения аппетита или веса.

Проблемы со сном (бессонница или чрезмерная сонливость).

Усталость или потеря энергии.

Чувство вины, ничтожности или беспомощности.

Проблемы с концентрацией, памятью или принятием решений.

Мысли о смерти или самоубийстве.

Когда обращаться за помощью:

Если у вас есть симптомы депрессии в течение двух недель или больше.

Если ваше плохое настроение мешает вашей повседневной жизни.

Если у вас есть мысли о самоубийстве.

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