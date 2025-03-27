Плохое настроение или депрессия: как отличить эти состояния

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Кречмаровская Наталия
Плохое настроение – это временное чувство печали, раздражение или разочарование, обычно проходящее через несколько часов или дней. Депрессия – это серьезное психическое расстройство, которое влияет на чувства, мысли и поведение человека в течение длительного времени. Важно уметь различать эти два состояния, чтобы вовремя обратиться за помощью.
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Ключевые отличия между плохим настроением и депрессией:
Плохое настроение обычно длится несколько часов или дней.
Депрессия длится минимум две недели и может длиться месяцы или даже годы.
Плохое настроение – это легкое или умеренное чувство печали.
Депрессия – это глубокое и постоянное чувство печали, безнадежности и беспомощности.
Плохое настроение может временно повлиять на повседневные дела, но не мешает их выполнять.
Депрессия значительно усложняет выполнение повседневных задач, таких как работа, обучение или уход за собой.
При плохом настроении человек может испытывать временную утрату интереса к любимым занятиям.
При депрессии человек полностью теряет интерес к любой деятельности, ранее доставлявшей удовольствие.
Плохое настроение редко сопровождается физическими симптомами.
Депрессия может сопровождаться физическими симптомами, такими как усталость, бессонница, изменения аппетита и боли.
При плохом настроении человек может иметь негативные мысли, но они не являются постоянными.
При депрессии человек имеет постоянные негативные мысли о себе, мире и будущем.
Постоянное чувство печали, безнадежности или беспомощности.
Утрата интереса к деятельности, которая раньше доставляла удовольствие.
Изменения аппетита или веса.
Проблемы со сном (бессонница или чрезмерная сонливость).
Усталость или потеря энергии.
Чувство вины, ничтожности или беспомощности.
Проблемы с концентрацией, памятью или принятием решений.
Мысли о смерти или самоубийстве.
Если у вас есть симптомы депрессии в течение двух недель или больше.
Если ваше плохое настроение мешает вашей повседневной жизни.
Если у вас есть мысли о самоубийстве.
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