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Первый день новолуния: какими могут быть последствия для человека

Первый день нового лунного месяца лучше всего посвятит духовному развитию и планированию будущего

сегодня, 10:54
Автор:

Виолетта Комаровская

Сегодня, 19 августа, начинается новый лунный месяц. В этот день люди могут ощутить перепады настроения и изменение самочувствия. Как правильно провести этот день, чтобы негативное влияние Новолуния ощущалось минимально, рассказала астролог Марина Скади журналистам "Униан". 

Первый день лунного месяца - это очень сильный энергетический период. Именно поэтому это время отлично подходит для духовного развития и детального планирования ближайшего будущего. 

Первый день новолуния: какими могут быть последствия для человека

Новолуние. Фото: benjamin voros/unsplash

Новый лунный цикл может принести в жизни людей много приятных сюрпризов, но и проблем не избежать. Если только не попробовать минимизировать негативное влияние новой луны. Прежде всего не стоит хватиться за новые проекты. Лунная энергия еще очень нестабильна и шансы на провал довольно велики. 

"Энергетический обмен между человеком и окружающей его средой сейчас минимален. Идеи, которые рождаются в подсознании, пока не имеют четкой оболочки. Поэтому если и можно начинать какие-то проекты, то только те, которые вы давно и детально спланировали. Новые идеи лучше отложить на потом. Допущенные сейчас ошибки, будет очень непросто исправить", - говорит астролог. 

Воспользоваться новыми идеями и воплотить их в жизнь можно будет в период растущей Луны, который начнется через несколько дней.

"Активность людей будет увеличиваться, а среда станет гораздо податливей для воздействия. Деловая активность в эти дни - как раз то, что нужно. Можно заключать договора,  вкладывать деньги в новые проекты. Лучшее время для этого с 7 по 14 лунный день", - отметила Марина Скади. 

Ранее "Комментарии" также рассказывали о том, кому звезды обещают судьбоносную встречу в период новой луны. 


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