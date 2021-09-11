Овен и другие знаки Зодиака, которые притягивают деньги

Общеизвестно, что некоторые люди предрасположены к роскошной жизни и богатству. Возникает вопрос: как же стать столь же успешным и состоятельным? Какие навыки стоит в себе развивать, а от каких следует отказаться? Немногим удается за счет силы воли и характера достичь высот в финансовой сфере. Астрологи выделяют несколько зодиакальных знаков, представители которых, с наибольшей вероятностью, смогут разбогатеть.

Гороскоп (фото из открытых источников)

Дева

Этот знак зодиака считается наиболее расположенным к богатству и роскоши. Большинство Дев – самодостаточные и состоятельные люди, благодаря тому, что они трудолюбивы и аскетичны. Они с уверенностью откажутся от малого, чтобы впоследствии получить намного больше. Средствами Дева распоряжается довольно экономно. С наибольшей вероятностью Дева серьезно потратится на дела, связанные с судебными тяжбами. Можно сказать, в целом – с конфликтами.

Скорпион

У Скорпиона есть одно условие: он гораздо более склонен к богатству в первой половине жизни. Все дело в том, что чем старше Скорпион, тем труднее ему достается успех в финансовой сфере. Деньги Скорпион предпочитает тратить на воплощение мечты. Причем она у него время от времени меняется, поэтому – в какой период жизни Скорпион располагает средствами, тогда и воплотит свою цель в реальность.

Козерог

Главным условием удачи в денежных вопросах Козерогов является их неумение тратить деньги. Но если, к примеру, Стрелец не умеет тратить и покупает все подряд, то Козерог, напротив – не умеет тратить, и не тратит вовсе. Кроме того, Козероги – настоящие трудоголики. Однако некоторым представителям этого знака присущ азарт – они способны спустить круглую сумму в казино. В будние дни Козерог к деньгам относится строго и с расчётом.

Овен

Овнам удача в финансовом плане сопутствует всю жизнь. Помимо фортуны, Овны темпераментны и отчаянны, что также помогает в зарабатывании состояния. Однако темперамент же может заставить Овна и потерять заработанное. Впрочем, даже после фиаско Овен легко оправляется и через короткий промежуток времени вновь оказывается на вершине финансового благосостояния.

Рак

У Раков присутствует непреодолимая тяга к деньгам. Они любят копить, экономить и откладывать средства на любые цели и события. Кроме того, Раки также обожают преподносить презенты. Подчас довольно дорогостоящие. А ещё среди Раков много коллекционеров – такое хобби тоже заставляет серьезно тратиться. Впрочем, это же служит и стимулом к повышению уровня заработка.

Лев

Лев, царственная особа, и для него важно показать это внешне всем окружающим. Поэтому большую часть своих доходов он тратит, как правило, на обеспечение роскошного образа. В повседневной же жизни Львы может, и хотят жить роскошно, но средств на это может не хватать. В подобной политике поведения есть определенные плюсы – своим стремлением находиться на высоте Лев легко может расположить к себе любого собеседника, за счет чего часто обзаводится полезными знакомствами и имеет весомый авторитет. Поэтому Льву часто выпадает шанс получить повышение или увеличить заработную плату.

Телец

Представители этого знака живут по средствам, причем причины этого не понятны. Сложно объяснить – то ли Телец держит слишком высокую планку, то ли не способен выйти на достойный уровень зарплаты. Так или иначе, бытовые расходы Тельца не отличаются роскошью. Есть, однако, у представителей этого знака одна слабость – современные технологии. Вот уж на что Телец готов потратить половину заработка, и впоследствии жить впроголодь, но с новым крутым гаджетом.

Напомним, гороскоп на сентябрь 2021 прогнозирует благоприятные и неблагоприятные дни для представителей всех знаков Зодиака. Узнайте, что приготовили для вас звезды на этот месяц и неожиданности вас ждут в этот первый месяц осени. Узнайте, что подготовил для вас первый месяц осени, который еще сохраняет остатки летнего тепла. На какой знак стоит, кто испытывает любовных приключений, а у кого появятся новые финансовые затраты.

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