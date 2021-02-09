Отринь неуверенность: как мужчине стать более решительным

Мужчина должен достигать своих целей. Это может быть и стремление подняться по служебной лестнице, и желание завоевать сердце любимой женщины, и многое другое. Но многим из нас не хватает решительности для того, чтобы воплотить в жизнь свою мечту. Именно поэтому сегодня мы расскажем вам, как развивать в себе такое качество, как уверенность.



Как стать уверенным в себе мужчиной

Помните о силе принимаемых решений

Говорите чаще слова: “Я выбираю…” — и помните, что любое Ваше решение должно переходить в немедленное действие.

Если ваше решение вам важно – возьмите обязательство на его выполнение

Очень важно создать у себя привычку действовать в определенный срок для его реализации. Для этого есть уникальная система М100%М. Не обязательно делать на максимум, возьмите обязательство на 7 дней действовать хотя бы по минимуму. И запомните: варианта бездействовать нет.

Принимайте решения часто и акцентируйте на этом внимание

Говоря “Я выбираю…”, и акцентируя на этом свое внимание – вы укрепляете “мышцу принятия решений”. Каждый раз, когда вы преодолеваете сопротивление в реализации своего решения – вы укрепляете волю. В итоге (не зависимо от результата своих решений) вы станете “решительным и волевым человеком”.

Учитесь на собственных решениях

Ведите дневник собственных решений и результатов. Иногда ошибки могут стать лучшими уроками на будущее. И тогда то, что считалось ошибкой, становится победой! Изучайте свои и чужие успехи! Изучайте свои ошибки, чтобы становиться лучше!

Принимайте решения для достижения чего-то, но проявляйте гибкость в подходе к нему

Вторым по важности качеством после умения принимать решения – является гибкость в выборе вариантов для достижения. Действуйте, меняя способы до тех пор, пока решение не будет выполнено.

Без сомнения, вам удастся преодолеть свои страхи и обрести уверенность для завоевания новых высот. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти вещах, которые никогда не делают уверенные в себе мужчины.



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