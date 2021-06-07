От каких вещей нужно отказаться, чтобы изменить жизнь

Многие люди часто находят сотни причин, почему не могут изменить свою жизнь и решиться на какой-то шаг. Но на самом деле, причину нужно искать в себе и в своих неправильных психологических установках, предрассудках и стереотипах. Что же нужно сделать, чтобы разорвать замкнутый круг?

как изменить жизнь (фото из открытых источников)

Спокойно воспринимайте критику в свой адрес

Если замечания в ваш адрес были конструктивными, тогда стоит поблагодарить человека и поразмыслить над его словами. Если же кто-то собирается намерено спровоцировать конфликт и его придирки к вам несправедливы, тогда лучше проигнорировать его слова. Помните, что не нужно вестись на манипуляции, пусть ваша реакция всегда будет сдержанной.

Откажитесь от контроля

Перестаньте все и всех контролировать и займитесь своей жизни, потому что такое поведение не приведет ни к чему хорошему. "Контролеру" его действия могут казаться заботой о близких, однако излишняя опека лишь все усугубляет.

Не накручивайте себя

Не нужно раздувать проблему там, где ее нет. Прежде, чем что-то додумывать и делать выводы, разберитесь в ситуации. Не вешайте на людей ярлыки, не зная мотивации их поступков.

Не думайте о плохом

Перестаньте говорить себе о том, что вы бедный, несчастный и невезучий, потому что так оно и будет. Гоните от себя грустные мысли и давайте себе правильные психологические установки, ориентированные на успех.

Отпустите обиды

Научитесь отпускать обиды, потому что они мешают нам двигаться дальше. Как бы вас ни обидел человек, попробуйте его простить. Другими словами, не зацикливайтесь на событиях прошлого. Примите неудачные отношения, как опыт, и постарайтесь вынести из него урок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько надо смеяться, чтобы продлить жизнь.

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