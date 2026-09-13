Осторожно: влюбил, отдалился, вернулся - как "метод пенни" превращает отношения в токсичные качели

Сначала человек активно добивается внимания, окружает заботой и создаёт ощущение особой связи. Затем его поведение внезапно меняется: он становится холоднее, реже пишет и словно заставляет другого снова заслуживать прежнюю близость. Именно такую схему в сфере знакомств описывают термином "метод пенни".

Иллюстрация метода пенни в отношениях: отстраненный партнер и озадаченная девушка. Фото: ИИ

Как работает "метод пенни"

Название связано с метафорой монет: сначала человек будто щедро раздаёт их, а затем начинает выдавать по одной. В начале отношений партнёр может постоянно писать, предлагать встречи, делать комплименты и демонстрировать сильную заинтересованность. Но после того, как эмоциональная связь уже возникла, количество внимания резко сокращается.

Через некоторое время человек может снова стать заботливым и заинтересованным, а затем опять отдалиться. В итоге отношения превращаются в череду сближений и исчезновений. Другой партнёр начинает ждать следующего момента тепла и всё сильнее концентрируется на поведении человека.

Почему это называют токсичной схемой

Эксперты, которых цитирует Verywell Mind, связывают "метод пенни" с сочетанием известных моделей поведения — love bombing, когда человека в начале буквально осыпают вниманием, и breadcrumbing, когда ему оставляют небольшие признаки заинтересованности, чтобы он не прекращал ждать продолжения.

Опасность такой динамики заключается не в одном пропущенном сообщении или желании побыть одному. Важен повторяющийся сценарий, когда внимание становится инструментом влияния, а неопределённость заставляет второго человека постоянно сомневаться в отношениях.

Распознать такую модель можно по резким и регулярным переменам: после периода повышенного внимания партнёр внезапно исчезает, затем возвращается без объяснений и снова становится очень заботливым. В здоровых отношениях дистанция тоже возможна, но она обычно не превращается в систему "приблизил — оттолкнул — снова приблизил".

Если подобное поведение повторяется, стоит оценивать не отдельные романтические эпизоды, а общую картину отношений и собственное самочувствие в них.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про 10 самых нелепых причин для развода.