Обережно: закохався, віддалився, повернувся - як "метод пенні" перетворює стосунки на токсичну гойдалку

Спочатку людина активно добивається уваги, оточує турботою та створює відчуття особливого зв'язку. Потім його поведінка раптово змінюється: він стає холоднішим, рідше пише і ніби змушує іншого знову заслуговувати на колишню близькість. Саме таку схему у сфері знайомств описують терміном "метод пенні".

Ілюстрація методу пенні у стосунках: відсторонений партнер та розгублена дівчина. Фото: ШІ

Як працює "метод пенні"

Назва пов'язана з метафорою монет: спочатку людина начебто щедро роздає їх, а потім починає видавати по одній. На початку стосунків партнер може постійно писати, пропонувати зустрічі, робити компліменти та демонструвати сильну зацікавленість. Але після того, як емоційний зв'язок уже виник, кількість уваги різко скорочується.

Через деякий час людина може знову стати турботливою та зацікавленою, а потім знову віддалитися. У результаті стосунки перетворюються на низку зближень та зникнень. Інший партнер починає чекати наступного моменту тепла і все більше концентрується на поведінці людини.

Чому це називають токсичною схемою

Експерти, яких цитує Verywell Mind, пов'язують "метод пенні" із поєднанням відомих моделей поведінки — love bombing, коли людину на початку буквально засипають увагою, і breadcrumbing, коли їй залишають невеликі ознаки зацікавленості, щоб вона не припиняла чекати продовження.

Небезпека такої динаміки полягає не в одному пропущеному повідомленні чи бажанні побути наодинці. Важливий сценарій, що повторюється, коли увага стає інструментом впливу, а невизначеність змушує іншу людину постійно сумніватися у стосунках.

Розпізнати таку модель можна за різкими та регулярними змінами: після періоду підвищеної уваги партнер раптово зникає, потім повертається без пояснень і знову стає дуже дбайливим. У здорових стосунках дистанція теж можлива, але вона зазвичай не перетворюється на систему "наблизив — відштовхнув — знову наблизив".

Якщо така поведінка повторюється, варто оцінювати не окремі романтичні епізоди, а загальну картину стосунків та власне самопочуття в них.

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