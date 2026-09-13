logo_ukra

BTC/USD

78096

ETH/USD

2497.87

USD/UAH

44.62

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Дозвілля психологія Обережно: закохався, віддалився, повернувся - як "метод пенні" перетворює стосунки на токсичну гойдалку
commentss НОВИНИ Всі новини

Обережно: закохався, віддалився, повернувся - як "метод пенні" перетворює стосунки на токсичну гойдалку

Людина спочатку дає максимум уваги, а потім дозує її, змушуючи партнера постійно чекати на нову порцію близькості.

13 вересня 2026, 17:02
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Спочатку людина активно добивається уваги, оточує турботою та створює відчуття особливого зв'язку. Потім його поведінка раптово змінюється: він стає холоднішим, рідше пише і ніби змушує іншого знову заслуговувати на колишню близькість. Саме таку схему у сфері знайомств описують терміном "метод пенні".

Обережно: закохався, віддалився, повернувся - як "метод пенні" перетворює стосунки на токсичну гойдалку

Ілюстрація методу пенні у стосунках: відсторонений партнер та розгублена дівчина. Фото: ШІ

Як працює "метод пенні"

Назва пов'язана з метафорою монет: спочатку людина начебто щедро роздає їх, а потім починає видавати по одній. На початку стосунків партнер може постійно писати, пропонувати зустрічі, робити компліменти та демонструвати сильну зацікавленість. Але після того, як емоційний зв'язок уже виник, кількість уваги різко скорочується.

Через деякий час людина може знову стати турботливою та зацікавленою, а потім знову віддалитися. У результаті стосунки перетворюються на низку зближень та зникнень. Інший партнер починає чекати наступного моменту тепла і все більше концентрується на поведінці людини.

Чому це називають токсичною схемою

Експерти, яких цитує Verywell Mind, пов'язують "метод пенні" із поєднанням відомих моделей поведінки — love bombing, коли людину на початку буквально засипають увагою, і breadcrumbing, коли їй залишають невеликі ознаки зацікавленості, щоб вона не припиняла чекати продовження.

Небезпека такої динаміки полягає не в одному пропущеному повідомленні чи бажанні побути наодинці. Важливий сценарій, що повторюється, коли увага стає інструментом впливу, а невизначеність змушує іншу людину постійно сумніватися у стосунках.

Розпізнати таку модель можна за різкими та регулярними змінами: після періоду підвищеної уваги партнер раптово зникає, потім повертається без пояснень і знову стає дуже дбайливим. У здорових стосунках дистанція теж можлива, але вона зазвичай не перетворюється на систему "наблизив — відштовхнув — знову наблизив".

Якщо така поведінка повторюється, варто оцінювати не окремі романтичні епізоди, а загальну картину стосунків та власне самопочуття в них.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про 10 найбезглуздіших причин для розлучення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.verywellmind.com/what-is-the-penny-method-in-dating-8700666
Теги:

Новини

Всі новини